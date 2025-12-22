Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estas son las administraciones canarias con más probabilidad de vender el Gordo de la Lotería de Navidad según la IA: una está en Tenerife

Helena Ros

Helena Ros

El Sorteo Extraordinario de Navidad es una tradición que se celebra en las Islas Canarias y en el resto de España. La Lotería de Navidad genera ilusión entre los canarios y muchos se pregunta que administración repartirá el gran premio este año.

La Inteligencia Artificial (IA) ha analizado los datos históricos y patrones en las islas para ofrecer una predicción sobre qué establecimientos canarios podrán tener más posibilidades de repartir el ansiado primer premio en la Lotería de Navidad, que dota a los afortunados de 400.000 euros por décimo.

¿Qué administraciones podrían traer la suerte en 2025?

La IA ha escogido varias administraciones canarias que históricamente han sido afortunadas, destacando:

  • La Chasnera (Granadilla de Abona, Tenerife): conocida como`la gasolinera de la suerte´ ha construido su fama a base de premios, convirtiéndose en un punto de venta imprescindible para los tinerfeños y los visitantes de la isla.
  • La Brujita (Telde, Gran Canaria): Telde, fue la primera localidad de Canarias donde cayó el Gordo de la Lotería de Navidad, en 1978. La Brujita es la administración más popular de la isla porque repartió el mayor premio de Euromillones en Canarias.
  • El Timple Dorado (Las Palmas de Gran Canaria): con más de 80 años de historia es una de las administraciones más antiguas de las Islas, y eso la convierte en un atractivo para los grancanarios.

Más allá de los datos, estas administraciones no solo son famosas por su vínculo con la fortuna, sino también por su historia y tradición.

Cómo realiza la IA este análisis

La Inteligencia Artificial examina muchos datos históricos, entre ellos, los números premiados en los sorteos anteriores, la ubicación de las administraciones y otros datos relevantes. Con toda esa información, identifica patrones y tendencia que pueden ayudar a predecir donde va a caer el `Gordo´ este año.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto no es una ciencia exacta. Es una herramienta que ofrece información sobre qué administración tiene más probabilidad a repartir los premios más grandes basándose en su histórico.

TEMAS

