El sector turístico se interesa por invertir en la descarbonización isleña

Canarias busca inversores para avanzar en su descarbonización. Y lo hace dentro del sector que alimenta principalmente su economía, el turismo. La consulta que la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno autonómico ha realizado entre las empresas alojativas y las compañías aéreas se ha saldado con un notable interés de estas por adquirir títulos que les permitan amortizar sus emisiones de gases nocivos. En lugar de pagar una multa, compensarán el exceso de CO2 emitido financiando la construcción de un Archipiélago más verde.

Los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma y la Consejería de Hacienda «están estudiando el encaje jurídico y económico» de la iniciativa, según explica el viceconsejero de Canarias, Manuel Domínguez. No es la primera experiencia de este perfil en el mundo, como reconoce el también presidente del PP de Canarias, que menciona a «Costa Rica» como uno de los espejos en los que se miran las Islas para llevar a buen puerto la iniciativa.

«En ese caso se trata de un país, lo que hace más sencillo todo; en el nuestro seríamos la primera comunidad autónoma, con lo que estamos explorando un terreno en el que no hay nada hecho», continúa Domínguez. No obstante, se muestra confiado en que la idea tomará forma dado el contexto de cumplimiento de los exigentes objetivos que se han marcado la Unión Europea (UE), España y el propio Archipiélago.

En el ámbito del PP

En lo que respecta a la Administración regional, el camino parece más despejado. Interactúan las cuatro consejerías que están en manos de los populares: la de Transición Ecológica y Energía (Mariano Hernández Zapata), Turismo y Empleo (Jéssica de León), y Hacienda y Relaciones con la Unión Europea (Matilde Asián), amén de la vicepresidencia que ostenta el propio Manuel Domínguez, que incluye también, entre otras, las competencias en materia de industria; campo abonado para explorar la disposición del empresariado de este sector en caso de prosperar este proceso de titulización del proceso de descarbonización de las Islas.

En cuanto a la respuesta obtenida por parte del sector alojativo, el vicepresidente canario la calificó como altamente positiva. Ha sido esa predisposición la que ha permitido que la idea salte al siguiente estadio en el que se encuentra ahora mismo. «No lo habríamos contemplado como una posibilidad cierta si nos cierran la puerta», explicó.

Vender derechos

Desde 2003 existe un mercado europeo de emisiones que permite a los países que hacen los deberes vender los derechos que no utilizan a los más contaminantes. Ha sufrido diferentes revisiones para endurecer las políticas antipolución e incluir cada vez más actividades entre las que están sujetas a la fiscalización de sus desechos que genera su actividad. Hace solo dos años entraron en el catálogo las empresas navieras. En ese momento se estimaba que este mecanismo basado en que quien contamina paga generaba en todo el mundo alrededor de 770.000 millones de euros (900.000 millones de dólares).

En 2022, último año computado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Canarias emitió 12.698 kilotoneladas de dióxido de carbono, muy por encima de las 10.080 de Aragón o las 4.661 de Navarra. Es precisamente la industria turística uno de los elementos más decisivos para explicar la presencia del Archipiélago en los primeros puestos del ranking por comunidades autónomas de España.

Exigencias de los turistas

Que las propias empresas que más contribuyen a engordar el capítulo de emisiones sean las que financien actuaciones como reforestaciones o la introducción de mejoras en el sistema eléctrico para propiciar una más intensa penetración de las energías renovables en el mix canario supone un cambio absoluto de paradigma. «Pasan de ser empresas contaminantes a convertirse en sostenibles», apunta Domínguez. Y siempre con la vista puesta en el horizonte de mejorar la contribución a un medio ambiente más limpio.

Las exigencias de los turistas en torno a la sostenibilidad son cada vez mayores. Lo saben los hoteleros y también las aerolíneas. De hecho, las segundas invierten en la investigación para la utilización de combustibles limpios y los primeros adoptan medidas como el compostaje de residuos o la generación de circuitos cerrados de aprovechamiento de la geotermia para reducir sus emisiones.

«Participar en este proceso, da a las empresas la posibilidad de entrar en el club de las que luchan contra el cambio climático», explica Domínguez. Ese es un activo ya esencial para la comercialización del producto turístico.