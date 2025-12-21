Alerta de la Guardia Civil a todos los canarios estas navidades: deben extremar la precaución ante estas estafas

La Navidad es una de las épocas que más compras se realizan y por ello, también una de las favoritas de los ciberdelincuentes. Durante el periodo navideño, aumentan las promociones, ofertas y mensajes con el objetivo de que el consumidor acabará adquiriendo los artículos en los comercios más económicos. Sin embargo, detrás de todo están los fraudes que buscan conseguir los datos personales y bancarios de sus víctimas.

"Cuidado con los cupones, sorteos y premios navideños que recibas por email, SMS y apps de mensajería, durante estas fechas proliferan mensajes fraudulentos. No piques, es una técnica usada por los ciberdelincuentes para obtener datos personales y financieros", avisa Guardia Civil desde su cuenta oficial en X.

Así funciona la estafa más común de las Navidades

La técnica que utilizan los estafadores es el phishing "que consiste en el envío de un correo electrónico por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad legítima (red social, banco, institución pública, etc.) con el objetivo de robarle información privada, realizarle un cargo económico o infectar el dispositivo. Para ello, adjuntan archivos infectados o enlaces a páginas fraudulentas en el correo electrónico", explica el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

Las técnicas más utilizadas son los cupones con descuentos imposibles, ofreciendo a la víctima una rebaja tan tentadora que no puede ser real. También sorteos de productos muy demandados, se aprovechan de que muchas familias buscan productos similares que ya se han agotado para hacerles creer que lo pueden conseguir. Y premios que piden hacer clic en un enlace.

Para que el fraude sea lo más real posible, los delincuentes replican las páginas web oficiales para crear una falsa seguridad entre sus víctimas.

Cómo detectar un mensaje fraudulento

Los agentes de seguridad recomiendan desconfiar de las notificaciones que reciban de manea inesperada, especialmente si nunca se ha visitado esa página web. Estas son las principales señales que deben hacer saltar las alarmas de los consumidores:

Direcciones de correo electrónico sospechosas

Errores gramaticales y faltas de ortografía en el mensaje

Enlaces que no llevan a páginas oficiales

Archivos adjuntos

Las empresas no solicitan datos confidenciales por estas vías de mensajería, todos los sorteos se avisan a través de los canales oficiales.

Cómo deben actuar las víctimas

La Guardia Civil recuerda que en la prevención está la clave y aconsejan:

Nunca hacer clic en los enlaces ni descargar los archivos adjuntos

ni descargar los archivos adjuntos No responder a los mensajes

a los mensajes Eliminarlos siempre de manera inmediata para evitar caer en el fraude.

siempre de manera inmediata para evitar caer en el fraude. Comprobar siempre los sorteos o promociones a través de las páginas oficiales.

Las autoridades recomiendan no introducir datos personales y bancarios en páginas web desconocidas, y menos cuando los usuarios sospechen sobre los datos solicitados. Por último, si crees estar siendo víctima de una estafa debes avisar a la Policía Nacional para que puedan prevenir al resto de personas e investigar sobre las estafas para intentar reducirlas.