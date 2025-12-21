Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno de Canarias mantiene activa la prealerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago

Se esperan olas de hasta cuatro metros de altura

Oleaje en la playa de Almáciga, archivo.

Oleaje en la playa de Almáciga, archivo. / CECOPAL

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, mantiene la prealerta por fenómenos costeros decretada en todo el archipiélago desde el pasado 18 de diciembre. A partir de la tarde de este domingo, se espera que continúe el mal estado de la mar, con olas que podrán alcanzar los cuatro metros de altura.

Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), según ha avanzado el departamento regional en una nota.

El área de afección comprende, así, el litoral oeste, norte y nordeste de La Palma y de Lanzarote, la costa norte y oeste del Hierro, La Gomera, Tenerife y Fuerteventura, y el litoral del noroeste y norte de Gran Canaria. Así, en concreto, se espera mal estado de la mar, con oleaje de mar combinada de entre 2 y 4,5 metros.

El viento solplará este domingo de componente norte, con fuerza 3 - 4 (12 - 28 kilómetros/hora) con áreas locales de hasta fuerza 5 (29 - 38 kilómetros/hora) al final del día. La jornada en la mar contará con marejada, y mar de fondo del noroeste de 2,5 - 3,5 metros, con oleaje de mar combinada de entre 2,5 - 4 metros.

La jornada del lunes

Para la jornada del lunes, se prevé que el viento sople del nordeste, con fuerza 4 - 5 (20 - 38 kilómetros/hora) con áreas locales de fuerza 6 (39 - 49 kilómetros/hora) en la segunda mitad de la jornada. También, en el mar, se espera marejada con amplias áreas de fuerte marejada en la segunda mitad del día, y mar de fondo del noroeste de 3 - 4 metros, con oleaje de mar combinada de entre 3 - 4,5 metros.

Así, el lunes, está previsto que el nivel del agua del mar alcance su punto más alto entre la 1:55 - 02:35 de la madrugada y las 14:15 - 15:00 horas de la tarde.

En paralelo con esta situación, el departamento regional ha instado a la población a seguir los siguientes consejos de autoprotección de la Dirección General de Emergencias.

TEMAS

