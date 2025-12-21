La España pobre se acerca a la media estatal, a excepción de Canarias

No hay convergencia. O, de manera más certera, la hay –lenta e insuficiente– en las comunidades autónomas que aparecen en la cola de la práctica totalidad de los rankings menos en Canarias. El PIB per cápita terminó el año pasado a 20,8 puntos de la media estatal, tres décimas más lejos de lo que lo estaba al finalizar 2019, justo antes de estallar la pandemia global por coronavirus que trajo consigo una nueva crisis económica.

La cuestión más preocupante es que precisamente tras superarse ese trance sanitario que condujo al coma a la economía canaria, el turismo ha registrado unos niveles de demanda nunca antes conocidos. Las llegadas se incrementan año tras año y parece que lo seguirán haciendo, aunque de manera mucho más moderada, en 2026. Es cierto que las estancias de los visitantes en las Islas se acortan con respecto al pasado, pero no lo es menos que es tanto su volumen que tampoco la facturación del sector alojativo deja de crecer.

La mejoría se pone de manifiesto también con un vistazo a la gráfica que dibuja un crecimiento del empleo que ha conducido el número de cotizantes a la Seguridad Social a cotas nunca antes visitadas. Hay más puestos de trabajo que nunca antes, pero el dinero que toca a cada ciudadano (25.861 euros) del Archipiélago es insuficiente para evitar que la brecha que separa a los isleños del conjunto de los españoles se cierre.

Ya no es la población

En los primeros quince años de este siglo, aproximadamente, se produjeron crecimientos poblacionales en Canarias que justificaban la pérdida de PIB per cápita. El número de empadronados en la comunidad autónoma creció a un ritmo mucho mayor que el de la economía. No faltaban voces que ponían el acento en esta variable para explicar la totalidad del problema. Pero esa matemática ya no es válida, porque aquellos crecimientos porcentuales de dos dígitos en la primera década del siglo XXI son historia, la variación al alza del año pasado fue del 3,8%.

Los datos ponen de manifiesto realidades más complicadas, empezando por el hecho de que a cada canario le correspondió en 2024 una mayor cantidad del PIB que en el ejercicio anterior. Los 25.861 euros referidos son un 6,6% que la suma alcanzada el año anterior. ¿Entonces? ¿Dónde está el problema? En que la economía española va bien, mejora todos los años desde la salida de la pandemia, pero ese incremento de la riqueza no se reparte de manera uniforme por todo el Estado.

Comparaciones

Andalucía es la comunidad autónoma que más lejos está del PIB per cápita nacional, a 24,8 puntos. Sin embargo, la distancia entre 2019 y 2024 se ha recortado en un punto. Peor que Canarias también se sitúa Extremadura, con un reparto de la riqueza entre sus ciudadanos que solo cubre el 77,3% de la media española, pero con una mejoría aún mayor que Andalucía en el referido intervalo de cinco años, de 1,7 puntos.

A continuación, ya en mejor posición que Canarias, se sitúa Castilla-La Mancha, y es un ejemplo aún más claro para entender la evolución, negativa para las Islas, de este parámetro. La distancia entre el PIB per cápita de canarios y castellanomanchegos con la media del país estaba separada por cuatro décimas en 2019, y cinco años después lo está en 1,4 puntos.

La maldita productividad

¿Qué está ocurriendo? No hay una única explicación válida, pero a la vista de las cifras sí que hay un hecho cierto: el proceso de convergencia de las regiones más pobres de España se está produciendo; Canarias es la excepción. ¿Por qué si el crecimiento económico del Archipiélago es mayor que el del Estado y no hay un aumento de la población que pueda justificar el hecho en esta ocasión? Escaso valor añadido de lo producido o baja productividad pueden ser dos de los problemas que conducen a que el aumento del PIB per cápita canario sea inferior al español.

Precisamente el jueves de la pasada semana, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, se refirió a la productividad como uno de los principales males a solventar en el Archipiélago si se pretende aumentar la competitividad del tejido productivo.

Limitaciones

«Constituye uno de los principales frenos de nuestra economía y limita nuestra capacidad de inversión y de creación de empleo de calidad», explicó el dirigente empresarial en presencia del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, o el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, entre otros representantes del sector público.

Para variar el rumbo actual, Ortega demandó «un impulso decidido a la innovación, digitalización y formación», además de incorporar «de manera efectiva inteligencia artificial en los procesos productivos». En otras palabras, extendió la receta para aumentar el valor añadido de los servicios, dado que son estos los que ocupan de manera masiva el espacio de la economía canaria. La planta turística es intensiva en demanda de mano de obra, pero de baja cualificación. Y aquí está el siguiente reto paras las Islas: apretar el paso para extender entre la población una formación que les permita acceder al futuro mercado de trabajo.