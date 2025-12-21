Canarias registra 20.276 accidentes laborales con baja médica hasta octubre

Canarias ha registrado un total de 20.276 accidentes laborales con baja médica entre los meses de enero y octubre de 2025, lo que supone 659 accidentes menos que el mismo periodo del año anterior.

Así se extrae de los datos del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), que apuntan a que la primera causa de siniestralidad en el archipiélago es la caída del trabajador, con un 22,8% de incidencia, y la segunda causa de los accidentes laborales es el sobreesfuerzo, que representa un 22,1%.

Al respecto, el director del Icasel, Elirerto Galván, apuntó que entre noviembre de 2024 y octubre de 2025 se registraron 2.572 accidentes laborales con baja por cada 100.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, un 7,51% menos que en los doce meses anteriores.

Por su parte, junto al director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, José Ramón Rodríguez, han presentado esta semana el lanzamiento de una nueva campaña publicitaria de prevención de riesgos laborales.

La iniciativa, financiada por la Dirección General de Trabajo con un presupuesto de 195.000 euros, se desarrolla desde el 17 de diciembre y se mantendrá hasta final de año en medios de comunicación, televisión, prensa y radio; redes sociales y soportes de mobiliario urbano, según ha informado el Ejecutivo regional.

De esta manera, bajo el lema 'Juntos conseguiremos prevenir los accidentes laborales y mantener el contador a 0', la iniciativa pretende visualizar la necesidad de que la prevención es tarea de todos, desde el personal operativo hasta los responsables de gestión.