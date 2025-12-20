El transporte gratuito redefine la movilidad en Canarias

Contribuir a reducir la contaminación, ahorrar el coste de un aparcamiento y optimizar el tiempo libre y de ocio. Estos son algunos de los beneficios que destacan los usuarios del transporte público en Canarias. Un servicio que, con la reciente implantación de la gratuidad de las guaguas, ha ganado aún más protagonismo en la rutina de los ciudadanos. La medida, que hace más accesible el transporte, ha supuesto un cambio significativo en los hábitos de movilidad de los isleños. Los datos lo corroboran: el 30,3% de las personas usuarias del bono residente canario ha dejado de utilizar el coche en su día a día, un porcentaje que se eleva al 37,4% en las islas no capitalinas, donde históricamente el transporte público era una opción más limitada y menos frecuente.

«El dinero que me ahorro en guaguas compensa en parte la subida del coste de la vida, así que una cosa equilibra a la otra. Además, te da más libertad para moverte sin estar calculando cuánto cuesta cada viaje», explica Manuel Figueroa, vecino de Las Palmas de Gran Canaria. La buena conexión entre los diferentes puntos de la capital grancanaria ha facilitado la decisión de muchos a optar por las guaguas, lo que ha hecho que el servicio se vea especialmente demandado. «Las guaguas van más llenas que antes», afirma Figueroa que reconoce que, en ocasiones, se ha encontrado con vehículos saturados pero, en general, los beneficios de la gratuidad superan los inconvenientes encontrados.

Otro factor que valoran los usuarios del transporte público es la creciente dificultad para encontrar aparcamiento en las ciudades. La tarea se ha convertido en una auténtica odisea. Aparte del alto precio de los alquileres de plazas de aparcamiento, el tiempo que se pierde buscando un espacio libre o el colapso del tráfico en ciertas horas, hacen que el coche se convierta en una opción menos atractiva para aquellos que necesitan desplazarse por las capitales canarias.

La economía

«Coger la guagua sale más económico que moverme en vehículo propio. Entre que consigo un sitio para aparcar pierdo mucho tiempo y la guagua me deja casi al lado de mi trabajo», explica Pino Alonso. A pesar de vivir en Vega de San Mateo, una localidad situada a unos 45 minutos en guagua de Las Palmas de Gran Canaria, Alonso prefiere recurrir al transporte público. «Los beneficios son muchos», asegura.

Rubén González es otro de los usuarios que, aunque en su día a día todavía se desplaza en coche, reconoce que en más de una ocasión se ha planteado abandonar su vehículo en favor de las guaguas. «Si de verdad queremos que la gente se baje del coche, el transporte público tiene que ser accesible y de calidad, y mantener la gratuidad es la mejor manera de demostrar a la ciudadanía que se apuesta por una movilidad que funcione para todos y que además cuide del entorno», reflexiona.

El tiempo libre

Para muchos, el bono de transporte no solo se ha convertido en una solución práctica para los desplazamientos diarios, sino también en una herramienta para disfrutar del tiempo libre. «Mi marido y yo ya no conducimos, así que nos ha ayudado a disfrutar más del tiempo libre que tenemos sin gastar un dineral en las guaguas», relata Conchi López, vecina de La Orotava, en Tenerife. La posibilidad de moverse por cualquier ciudad sin la preocupación de los costes o el estrés de conducir ha mejorado su calidad de vida, dándole más espacio para el disfrute y el ocio.

En una situación similar se encuentra Rita Vera, vecina de La Isleta. A pesar de disponer de un vehículo propio, prefiere utilizar las guaguas cuando se desplaza a zonas muy concurridas de Las Palmas de Gran Canaria, como Mesa y López o Triana. «Es verdad que podría moverme siempre en mi coche, pero muchas veces elijo la guagua porque me resulta mucho más cómoda, eficaz y práctica», afirma Vera, destacando las ventajas de un sistema que se adapta a las necesidades cotidianas de los ciudadanos y que, además, no supone ningún coste adicional.

Para aquellos que no tienen coche o no cuentan con carné de conducir, la gratuidad de las guaguas ha supuesto un alivio considerable. Carlos Rodríguez, un joven de Puerto de la Cruz, se muestra especialmente agradecido por esta medida: «Para mí, que no tengo ni coche ni carné, poder coger la guagua gratis ha significado incluso recuperar actividades que había dejado».

La gratuidad le ha permitido disfrutar de más libertad y movilidad, sin tener que preocuparse por los gastos que anteriormente suponían los desplazamientos frecuentes. «El precio de la guagua puede no parecer mucho, pero si te mueves con frecuencia para hacer deporte o comprar al final sí supone un gasto importante cada mes», añade Rodríguez. En este contexto, el transporte público y gratuito se ha convertido en una opción imprescindible para llevar una vida más flexible y sin las restricciones que impone el uso del vehículo privado.

En este sentido, la implantación de la gratuidad en el transporte público en Canarias ha generado un impacto significativo en la movilidad de los ciudadanos, favoreciendo la reducción del uso del coche y la optimización del tiempo de los usuarios.