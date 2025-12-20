«Sale más barata una multa que invertir en depuradoras»

La playa de Las Cucharas en Lanzarote permanece cerrada desde hace un mes debido a vertidos fecales, un recordatorio doloroso de que las aguas residuales se mantienen como un problema sin resolver en Canarias. Otra situación similar ha afectado a la costa este de Gran Canaria. Dos meses después de su detección, sigue sin identificarse el origen de la contaminación causada por una mancha de materia orgánica en descomposición, que produjo la muerte a miles de peces y mantuvo cerradas durante mes y medio cinco playas de Telde, reabiertas esta semana: Melenara, Salinetas, Tufia, Aguadulce y Ojos de Garza.

El fondo marino canario acumula 403 puntos de vertidos activos desde tierra al mar, de los que 291 carecen de autorización, según el censo de Grafcan. Este alto número representa una posible vía de entrada a la contaminación de playas, zonas de pesca o baño que colectivos ecologistas relacionan con emisarios ilegales que vierten sus aguas fecales y sin tratar directamente en las costas.

El informe Mapeo de delitos ambientales para caracterizar los impactos humanos en las islas: una investigación aplicada y metodológica en Canarias cifra ocho infracciones por kilómetro cuadrado en Gran Canaria, entre 2001 y 2020. Ángel Gutiérrez, profesor titular de Toxicología en la Universidad de La Laguna, explica que esta situación nace de un «desfase evidente» entre la capacidad real del sistema de saneamiento y la presión poblacional y turística de las Islas. «Los vertidos residuales de aguas urbanas hacia el mar es el principal foco de contaminación actualmente», asegura.

Principal problema

Sitúa como principal problema la infraestructura de depuradoras que trabajan por encima de lo que permite su diseño, con ejemplos como la de Santa Cruz de Tenerife, en su origen dimensionada para un municipio, y que recibe hoy aguas de El Rosario, La Laguna y la capital tinerfeña, lo que impide el tratamiento adecuado que exige la normativa, según el experto.

«Mientras salga más rentable pagar la multa que invertir en evitar el vertido, se seguirá sin cumplir la normativa», y añade que, en algunos casos «los responsables de la zonas de emisión no controladas son las propias administraciones públicas».

Consuelo Jorges, presidenta del Colectivo Turcón Ecologistas en Acción, recuerda que los vertidos son la demostración palpable de un abandono sistemático. «Circulamos por la carretera o caminamos por la costa y vemos manchas marrones, acompañadas muchas veces de olores desagradables. Lo sabemos los ciudadanos y también los gestores políticos, que son los que tienen que dar solución», afirma. «Se trata de inversión y planificación. Falta infraestructura capaz de aprovechar estas aguas. Hay experiencias que funcionan, como la estación de Santa Lucía de Tirajana, que riega olivos sin electricidad y sin contaminar», agrega.

El resultado es una cadena de plantas saturadas desde el momento en que se inauguran. «La inversión en plantas de tratamiento residuales es como la inversión en canalizaciones o aguas pluviales: es dinero enterrado. ¿Qué le interesa más al político? Fiestas, cosas que se vean y que se traduzcan en votos».

Preguntado por el riesgo de una contaminación crónica en Canarias, el especialista sostiene que la clave está en impedir que los vertidos sigan activos: «Un vertido no autorizado, sea de la escala que sea, es un foco de contaminación directa a la costa y nos va a repercutir a todos». «Solo cuando se empiezan a tomar medidas en las que los responsables públicos pueden verse afectados por lo penal es cuando empiezan a poner soluciones».

Impacto de los vertidos

El impacto sanitario de estos vertidos se manifiesta de múltiples formas. El experto detalla tres efectos principales: la presencia de patógenos, la entrada de contaminantes y el aumento de materia orgánica que dispara la producción primaria. En cuanto al baño, la mayor preocupación no son los metales pesados: «Me preocupa más la presencia de microorganismos patógenos en el agua».

Los vertidos introducen patógenos, entre los que destaca la famosa E. coli, estrella de los sustos veraniegos, que puede afectar tanto a bañistas como a la vida marina. Además, aportan contaminantes químicos y nutrientes que generan eutrofización, un fenómeno que multiplica el fitoplancton y altera el equilibrio del ecosistema. Gutiérrez advierte que estas alteraciones no son puntuales, sino que pueden bioacumularse en la cadena trófica, llegando a los consumidores de pescado cuando se trata de pesca creativa cerca de emisarios.