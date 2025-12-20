Radiografía del transporte público en Canarias: La gratuidad de las guaguas descuidó la infraestructura del servicio

El nuevo abono de transporte de 60 euros al mes que permitirá viajar de forma ilimitada por la red estatal de transporte público no afecta para nada a Canarias, donde desde el año 2023 las guaguas y el tranvía tinerfeño son gratuitos para residentes y lo serán, como mínimo, hasta 2027 gracias a la Ley de Movilidad Sostenible aprobada en noviembre.

La medida, presentada el 15 de diciembre por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como una tarifa plana mensual válida en todo el país –salvo en el Archipiélago­–para abaratar la movilidad cotidiana y sustituir a la multitud de ayudas y descuentos temporales aplicados desde 2022, y la polémica que lleva días generándose en torno a ella, no es trasladable al Archipiélago, donde como es sabido no operan ni los trenes de cercanías ni de media distancia convencionales ni las guaguas interurbanas de la red estatal –aquí son todas insulares o municipales– de largo recorrido gestionadas por concesiones del Ministerio de Transportes.

"Es discriminatorio", aseguran tanto el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, como la responsable de Movilidad del Cabildo tinerfeño, Eulalia García. Es más, para ambos ese nuevo abono estatal es peor que el Bono Residente que se aplica en el Archipiélago, ya que no incluye ni el metro ni los autobuses urbanos ni tranvías, es decir, el transporte diario de millones de ciudadanos.

Vehículos de las operadoras Guaguas Municipales y Global en el Parque de San Telmo. / Andrés Cruz

El Gobierno de Sánchez quiere conseguir para el resto del país lo que sí logró Canarias con la gratuidad del transporte público: un aumento significativo del uso de las guaguas y el tranvía y, quizá por ello, el ministro de Transportes, Óscar Puente, debería haber escuchado desde el pasado mes de mayo la propuesta del consejero Pablo Rodríguez, cuando le propuso que el Archipiélago fuese una ‘comunidad autónoma piloto’ para desarrollar un posible título único para toda España, y que el Estado participara en los trabajos que ya desarrolla el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) para, con ayuda de los cabildos, implantar ese bono que permitirá a los canarios utilizar un solo bono en todas las islas.

Movilidad sostenible

Rodríguez recuerda que gracias los bonos residente insulares que se crearon en 2018 ­–cuando era vicepresidente en el primer mandato de Fernando Clavijo– se logró más tarde "materializar de forma más sencilla la gratuidad del transporte en todas las islas e ir consolidando de forma paulatina una forma de movilidad más sostenible, consiguiendo que un 30,3% de los usuarios del Bono Residente Canario dejen el coche".

Una cifra que asciende al 37,4% en las islas no capitalinas, donde antes el vehículo privado era imprescindible.

Esos datos son ciertos, forman parte del estudio elaborado por el Instituto Perfiles Canarias sobre el impacto de la gratuidad en las guaguas –no incluye al tranvía– en las islas por encargo de la propia Consejería de Obras Públicas y Transportes que pilota Rodríguez, pero no es menos real que ese incremento de los usuarios provoca "un desgaste mayor y más rápido del equipamiento", aumentando las "averías y reduciendo el confort general de las guaguas, especialmente en municipios periféricos y líneas interurbanas". Además, existen quejas puntuales sobre el mantenimiento, especialmente en términos de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Peor calidad y saturación

Es decir, que aunque la gratuidad del servicio es valorada de forma positiva (92,2%), existe un consenso generalizado de que el incremento en el uso también ha afectado negativamente a la calidad del servicio, cuya gestión corre a cargo de los siete cabildos insulares. Las quejas ciudadanas recaen, por tanto, de forma directa en las corporaciones insulares, que están inmersas ahora en lograr, junto al Gobierno regional, sacar un bono único para toda Canarias, como el Estado ha hecho para la Península.

Foto de archivo de vehículos de las flotas de las empresas Titsa y Guaguas Municipales / E.D. / L.P.

Los usuarios señalan que la infraestructura, frecuencias y horarios "no se han adaptado adecuadamente al incremento significativo de pasajeros generado por la gratuidad, agravando problemas ya existentes". Esta falta de adecuación por parte de los gestores insulares al incremento significativo de la demanda provoca "una saturación del servicio, sobre todo en horas punta o en fines de semana, afectando a la comodidad y accesibilidad efectiva del servicio dada la masificación de pasajeros en las guaguas".

Modernizar la flota

Por lo tanto, el reto que tienen las corporaciones locales implicadas en el transporte público urbano e interurbano está en reforzar frecuencias, mejorar infraestructuras, modernizar y adaptar la flota para garantizar un servicio eficiente y sostenible en el tiempo.

Y es aquí donde se centra el conflicto político, ya que el Estado -con presupuestos prorrogados desde el año 2024– tarda en transferir la partida para financiar al 100% la gratuidad, lo que obliga a los cabildos y al propio Ejecutivo regional a abonar con cargo a sus presupuestos un dinero que es estatal y que no pueden destinar a modernizar la flota o incrementarla para acabar con la sensación de saturación que tienen los usuarios consultados .

Los cabildos consultados insisten en que el coste real supera la financiación comprometida para hacer frente a una cada vez más grande demanda sin poder incrementar la inversión de manera proporcional en más personal y vehículos. Una situación que se agrava en las islas no capitalinas.

Foto de archivo del interior de una guagua en Tenerife. / Andrés Gutiérrez

Uso poco racional

«A ver cuanto tarda el dinero esta vez», afirma Curbelo.

Asimismo, y aunque la gratuidad facilita el acceso al transporte a colectivos vulnerables o con menos recursos económicos –desempleados, pensionistas o jóvenes estudiantes– y en este sentido facilita que la movilidad no sea un factor de exclusión social y favorezca la igualdad de oportunidades, lo cierto es que eso conlleva también la desventaja señalada como "el uso poco racional" y el "abuso" del transporte público, pues algunos usuarios lo utilizan "para trayectos muy cortos que antes realizaban a pie, provocando una saturación que afecta negativamente a las personas que necesitan coger las guaguas para desplazamientos esenciales" como son los relacionados con el trabajo, la salud o los estudios.

Un comportamiento que "se ve reforzado por la obligatoriedad de realizar un número determinado de viajes para mantener la gratuidad".