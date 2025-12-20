Muere Lucía Jiménez, presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo
La periodista impulsó en la presidencia de Acavite la visibilización de las 281 víctimas de atentados del Frente Polisario
La presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite), Lucía Jiménez ha fallecido este sábado. Licenciada en Ciencias de la Información, Periodismo y Comunicación y en Filosofía y Letras por la Universidad de la Laguna (ULL), ambas titulaciones en la Universidad de La Laguna (ULL), fue presidenta de Acavite, fundada en 2004.
Jiménez era hija de una de las 281 víctimas de los atentados del Frente Polisiario: su padre fue gravemente herido y murió debido a las secuelas de un atentado perpetrado en enero de 1976 en las minas de fosfatos Fos Bucraa, empresa española radicada en el Sáhara Occidental.
Trayectoria
Periodista y profesora en la Universidad pública Carlos III de Madrid impulsó desde la presidencia de Acavite la defensa y visibilización de los intereses de las huérfanas, viudas y familiares directos de las olvidadas víctimas del terrorismo en Canarias
Su tesis doctoral, presentada en 2021 en la Universidad Carlos III, es uno de los documentos más completos que existen sobre ese capítulo de la Transición española, una investigación que intenta contribuir a que se reconozca, restituya y repare el daño causado por el Frente Polisario.
Asimismo, fue vicepresidenta de las Federaciones de Víctimas del Terrorismo de España, (Faavte) y galardonada con una de las medallas de plata que ha otorga Asociación Dignidad y Justicia por su incansable lucha en defensa de las víctimas
