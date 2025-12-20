¿Dónde comprar los décimos para que te toque la Lotería de Navidad? Estas son las administraciones más afortunadas de Canarias

La Lotería de Navidad no es un simple sorteo, es una tradición que lleva ya más de 200 años repartiendo ilusión y cumpliendo sueños a los más afortunados. En Canarias, la suerte acompaña porque muchas administraciones se han ganado la fama de ser las más afortunadas. Por lo tanto, si todavía no tienes tu décimo puede visitar alguno de estos locales para probar suerte.

La suerte está en las Islas Canarias

No es casualidad que se conozca a Canarias como "las islas afortunadas". La mitología griega ya predijo que estas islas serían lugares donde la suerte se hace presente. Y es que, a lo largo de la historia, el Sorteo Extraordinario de Navidad ha sonreído a las islas en seis ocasiones con el ansiado primer premio.

Aunque administraciones como La Bruja de Oro, Lotería Manises o Doña Manolita son famosas en todo el país, Canarias también cuenta con sus propios templos de la suerte.

Administraciones canarias históricas y afortunadas

Si bien el azar juega su parte, estas administraciones se han ganado su fama con una historia y tradición repleta de suerte.

La Chasnera (Granadilla de Abona)

La Chasnera, también conocida como`surtidor de la suerte´, ha construido su fama a base de premios. En 2013 vendió íntegramente el segundo premio; en 2017 repartió más de 3,2 millones y en 2018 despachó 26 décimos del Gordo. La suerte volvió en 2021, 2022, 2023 y 2024 consolidando al punto de venta como una de las administraciones más afortunadas de las Islas Canarias y de toda España.

En 2023, volvió a hacer historia distribuyendo 2.884.000 euros, incluyendo seis décimos del Gordo 88.008, dos del segundo premio 58.303 y 39 décimos de cuatro quintos premios (88.979, 01.568, 86.007 y 57.421).

El Gato Negro (Los Realejos)

Esta administración tinerfeña también es muy popular porque ha repartido importantes premios, entre ellos, el Gordo de Navidad en el año 2018.

El Bohío (La Matanza de Acentejo)

ubicada en una gasolinera, esta administración es conocida por repartir premios importantes, como un quinto premio en el Sorteo de Navidad de 2018.

San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)

Las administraciones de El Tablero y San Fernando, situadas en San Bartolomé de Tirajana también son conocidas por su buena fortuna. Este municipio está considerado uno de los más afortunados de las islas, sus administraciones consiguen a traer a muchos jugadores en busca de la suerte.

El Timple Dorado (Las Palmas de Gran Canaria)

Con más de 80 años de historia es una de las administraciones más antiguas de las Islas, y eso la convierte en un atractivo para los grancanarios.

La Brujita de Telde (Gran Canaria)