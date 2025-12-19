La paz laboral en el nuevo 112 frena la creación de la Agencia Canaria de Emergencias

La Agencia Canaria de Emergencias (ACE) no estará creada antes de 2026, como en su momento se había comprometido el Ejecutivo que preside Fernando Clavijo porque la Consejería de Política Territorial que pilota Manuel Miranda admitió este viernes en el Parlamento que la integración de la plantilla del 112 en la empresa pública Gesplan retrasa el proceso con el fin de garantizar que "ningún trabajador va a perder sus derechos" en esta fusión.

"La parte administrativa va rápida y es sencilla, pero la negociación con los representantes sindicales para conocer las demandas, equilibrar la distinta representación de los sindicatos existente en el 112 y en Gesplan y las discrepancias en las bolsas de trabajo está yendo más lenta porque queremos hacer las cosas bien y que todos los derechos de los trabajadores de este servicio esencial queden garantizados de forma plena durante todo el proceso", aseguró Miranda.

Además, insistió en que "no hay prisa para cerrar el proceso" pero que el mismo "se mantendrá en perfectas condiciones operativas y no va a haber ningún perjuicio para el funcionamiento diario" y garantizó que ya haya una partida presupuestaria en las cuentas de su departamento por si fuera necesario aumentar los efectivos del 112 una vez culminada la integración en Gesplan.

Decisión valiente

de hecho, el mayor incremento del presupuesto de 226 de su departamento se registra en las políticas de emergencias, que incluyen 500.000 euros para crear la Agencia Canaria de Emergencias y 2,8 millones para el despliegue de unidades de Protección Civil, sin olvidar el inicio de la redacción de la ley del Sistema Canario de Protección Civil.

Miranda, que ha comparecido a petición propia en comisión parlamentaria, asumió que desgajar el Cecoes 112 de la empresa pública Gestión Sanitaria de Canarias (GSC) para su integración en Gesplan fue una decisión "valiente, adecuada y necesaria porque este gobierno da prioridad absoluta a las emergencias, que cada vez son más frecuentes y de todo tipo".

Al respecto, insistió en que GSC, que depende de la Consejería de Sanidad, hacía mas hincapié en el transporte sanitario y las emergencias eran minoritarias, mientras que ahora el 112 queda mejor integrado.

"Este cambio permitirá a la Consejería de Sanidad centrarse en el transporte sanitario y a la Consejería de Política Territorial tomar decisiones directas en emergencias", concluyó.