Muere Enrique Rojas Guillén, exgerente de la Orquesta Sinfónica de Tenerife

Enrique Rojas Guillén, exgerente de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, falleció este jueves a los 81 años.

En un comunicado en sus redes sociales, la Sinfónica señaló que Rojas "posicionó a la Sinfónica en Canarias, en España y en el mundo como una de las formaciones de referencia".

"Dedicó su vida a la música y a la formación de generaciones de músicos, dejando una huella profunda en el desarrollo del sinfonismo en nuestro país. Por eso, entre lágrimas, queremos celebrar todo lo que Enrique ha aportado a la música en Tenerife y España", añadió.

Además, la Sinfónica de Tenerife aprovechó para enviar un abrazo a los familiares y amigos del fallecido.

Sinfónica de Galicia

Rojas Guillén también formó parte de otras destacadas orquestas del país, como la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG), de la que fue gerente entre 1992 y el año 2000. La formación destaca Rojas entendía la música "como un trabajo profundamente humano" y que "creía en las relaciones cercanas, en el cuidado de las personas y en la importancia de crear un clima de confianza y respeto dentro de las orquestas".

La OSG despide "con tristeza" a su exgerente y recuerda que, para él, "la gestión no tenía sentido sin escucha, sin diálogo y sin una implicación real con quienes hacen posible la música cada día".

"Nos queda el recuerdo de una persona cercana, generosa y comprometida, que supo poner a las personas en el centro del proyecto musical", finaliza el comunicado de la orquesta, que envía su "cariño y agradecimiento" a la familia de Rojas Guillén.