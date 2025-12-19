Madrid tiene en sus manos 24.000 empleos y la soberanía alimentaria de Canarias

Canarias está a la espera de que el Gobierno de España se oponga de manera frontal al marco financiero plurianual (2028-2034) que ha puesto sobre la mesa la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen. un documento que deja sin la actual conexión directa que tienen las Islas con Bruselas y recorta de manera drástica los fondos que en la actualidad recibe el sector primario del Archipiélago. El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Ejecutivo autonómico, Narvay Quintero, ha alertado de que están en juego entre 22.000 y 24.000 puestos de trabajo.

Y no solo eso, también buena parte de la capacidad de autoabastecimiento que tiene la comunidad autónoma, porque el consejero aseguró que la propuesta acaba "con varios subsectores" agrícolas y ganaderos. Así se ha manifestado Quintero durante la celebración del foro El nuevo marco financiero purianual y sus implicaciones para Canarias, organizado por Editorial Prensa Ibérica y celebrado en el Hotel Santa Catalina de la capital grancanaria este viernes.

Parte de daños

El pasado mes de julio, Von der Leyen hizo público el plan de la CE a partir del que se conformará el nuevo presupuesto de la Unión Europea (UE). El parte de daños relatado por Narvay Quintero incluye la desaparición del "reglamento exclusivo del Posei" (ayudas por la lejanía), que es el que permite a las RUP mantener contacto directo con Bruselas y "adaptarse de manera muy ágil a los cambios del mercado".

El ejemplo más evidente es el Régimen Específico de Abastecimiento (REA), una herramienta que subvenciona la importación de insumos; forraje para alimentar al ganado, por ejemplo. Si esta partida se consume de manera muy rápida y hay otras que registran una baja demanda, los fondos pueden moverse de una a otra de manera urgente. En cambio, la propuesta de Von der Leyen pasa por crear "un sobre nacional" que haría llegar a cada estado miembro una suma y que sea este el que decida cómo la distribuye entre sus regiones.

Pintar de negro

La agricultura, ganadería y pesca canarias tendrían que pelear con otras "18 intervenciones" o materias a las que los fondos están destinados, entre las que el consejero enumeró los movimientos migratorios o los servicios sociales. Y si hablamos del REA, con el añadido de que Madrid nunca ha estado en la tramitación de esta herramienta, que demanda rapidez de acción. Para terminar de pintar de negro el panorama, partiendo de un tijeretazo del 22% en la suma global que llegará a los 27.