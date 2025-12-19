A golpe de martillo contra la crisis habitacional

La crisis habitacional, el encarecimiento del suelo y de la construcción de vivienda no solo deja un mercado inmobiliario complicado de desarrollar, también propone nuevas e innovadoras alternativas en el sector. Tres operarios, tres semanas y una estructura completa. Así es la nueva edificación en la que trabaja el arquitecto Ricardo García en el barrio de la capital grancanaria del Salto del Negro. Una apuesta por la rapidez, la economía y la ecología. «Es un sistema que no se había trabajado en Canarias», explica García, «salvo en alguna casa unifamiliar y, por ejemplo, en la estación de cruceros de Tenerife».

Estas viviendas colectivas están formadas por dos bloques de tres pisos de altura y una estructura entera de madera. A diferencia de los esqueletos de hormigón o de metal, que requieren un periodo de construcción de, al menos, dos meses y medio, esta construcción está lista en poco más de tres semanas. Luego queda el proceso de revestimiento y de colocar el sistema de electricidad y fontanería. En esta parte del proceso las estructuras de madera presentan la novedad de que no es necesario agujerear las paredes, basta con atornillarlas y luego taparlas con una placa de yeso. Un procedimiento que «hace que la obra sea mucho más rápida, limpia y precisa», subraya el arquitecto.

Las ventajas que presenta frente a las construcciones tradicionales son evidentes, entonces ¿por qué llegan ahora a Canarias? Para el experto el principal motivo es el cultural: «La madera se asocia a un suelo que cruje, a construcciones antiguas o rurales del siglo XVIII». Pero nada más lejos de la verdad. Este material tiene «muy buen comportamiento ante la humedad», por lo que el clima del Archipiélago es favorable para su empleo ya que en momentos de mayor humedad la madera absorbe esta agua acumulada en el aire pero la suelta en los momentos –muy comunes en las Islas– en los que llega la calima y el polvo en suspensión dejan un ambiente más seco. Cuando esto ocurre la madera libera esa humedad acumulada. Por lo tanto, García afirma: «Acaba humedeciendo también el ambiente de la vivienda». Además, tiene un buen comportamiento ante el fuego y es sencillo de mantener y ligero para trabajar y obtener resultados finales en un periodo de tiempo muy corto.

Industria de la madera

El material con el que se construirán estas diez viviendas proviene de pinos del País Vasco y es este proceso de transporte desde la Península el que encarece la construcción. De no ser por el hándicap del traslado de materiales el uso del sistema del laminado de madera abarata los costes de edificación, sobre todo, si se tiene en cuenta que –como en esta ocasión– solo se requiere la mano de obra de tres operarios. Así, el abaratamiento del proceso es uno de los motivos por los que ya en Cataluña e incluso en Canadá para el desarrollo de vivienda social.

En esta línea, García ve aquí una oportunidad de negocio para las Islas: «Hemos hablado con el Servicio Forestal del Cabildo de Gran Canaria y existe la posibilidad de crear una industria maderera en Canarias». En Gran Canaria existe un gran número de árboles de la especie eucalipto. Su origen se encuentra en el sureste de Australia y de Tasmania aunque ahora viste los bordes de las carreteras de la Isla. Su gran consumo de agua daña la flora autóctona, y su gran porte, que requiere grandes espacios para desarrollarse, impide el desarrollo de otras especies endémicas. Sin embargo, su madera es muy apreciada en el sector maderero por su gran calidad.

En este sentido, el arquitecto considera viable la posibilidad de que personas propietarias de terrenos en los que no se puede plantar ni desarrollar ninguna actividad –por estar protegidos de alguna manera– puedan destinarlos a la reforestación y a su posterior aprovechamiento industrial. Por otro lado, la industria necesaria para transformar esos árboles en paneles utilizados en la construcción es «relativamente sencilla de implantar», advierte.