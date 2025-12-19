Canarias vivirá unas navidades frías y pasadas por agua

Canarias vivirá unas navidades de verdad, con frío y alguna que otra precipitación. Los isleños no se podrán desprender del paraguas ni del abrigo, al menos, hasta Fin de Año, pues la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las temperaturas se mantengan por debajo de los valores habituales para estas fechas. En concreto, entre lo que queda de diciembre y principios de enero los termómetros estarán un grado o dos por debajo de lo normal y también es probable que haya lluvias, sobre todo de carácter débil.

La nieve que ha cubierto el Teide estos días también ha contribuido a crear la postal navideña perfecta. Sin embargo, no se espera que vuelva a nevar en las próximas semanas. Las temperaturas bajas suelen ayudar a que el manto blanco se mantenga casi intacto, pero en esta ocasión no serán lo suficientemente bajas para que perdure por mucho tiempo. Las precipitaciones previstas en forma de lluvia también favorecerán su desaparición.

Aunque diciembre, gracias al paso de la borrasca Emilia, está siendo un mes bastante frío, lo más probable es que el invierno sea más cálido de lo normal. Asimismo, los modelos de la Aemet apuntan a una anomalía positiva de precipitación en el Archipiélago, es decir, que durante las fiestas lloverá más de lo que suele ser habitual.

Resumen del otoño

La Delegación Territorial de la Aemet en Canarias también presentó este viernes el resumen meteorológico de este otoño. El trimestre comprendido entre septiembre y noviembre ha sido muy cálido en ambas provincias; con la mayor parte de los días por encima de los valores normales y con una temperatura media de 20,6 grados.

El pasado septiembre entró en el top ten de la serie histórica como el noveno más cálido desde 1961. Octubre, en cambio, fue más cálido en las islas occidentales, una particularidad que provocó diferencias notables entre provincias. En noviembre, todas las zonas del Archipiélago volvieron a registrar comportamientos cálidos, un grado por encima de lo que suele ser habitual para ese mes.

Cambio total en diciembre

El calor se instaló en las Islas durante todo el otoño, pero parece estar dando una tregua en diciembre. El último mes de 2025 ha sido bastante frío que el de otros años, con el termómetro por debajo de la media prácticamente todos los días.

El otoño meteorológico -el período comprendido entre septiembre y noviembre- se salvó de ser muy seco gracias a dos fenómenos que llegaron casi en el tiempo de descuento: la borrasca Claudia y una dana posterior. El trimestre, según la Aemet, se encuentra en el límite entre el carácter seco y el normal. Septiembre dejó zonas muy secas en las islas orientales y octubre fue muy seco, con algunos enclaves extremadamente secos en Lanzarote y Fuerteventura.