Así es la cabra palmera, una de las joyas ganaderas de Canarias
Destaca por su adaptación al medio y la gran calidad de su leche
Canarias es el hogar de una gran variedad de fauna autóctona. Reptiles, aves o mamíferos, entre otros, que han marcado la historia de las islas. Además, cada isla cuenta con sus propias especies, que también son una seña de identidad del lugar.
En este caso, viajamos hasta la isla de La Palma para profundizar sobre la cabra palmera, una raza autóctona cuya presencia está documentada desde tiempos prehispánicos. De hecho, el Instituto Canario de las Tradiciones ha publicado en sus redes sociales algunas curiosidades de este animal, que califica como "una de las joyas ganaderas del archipiélago".
Así, por ejemplo, explica que, si bien proviene de tiempos prehispánicos, la actual se consolidó "a partir del cruce y selección natural tras la colonización europea".
Características
La cabra palmera destaca por su predominante pelo rojo, en sus diferentes tonalidades y combinaciones, que se intensifica muchas veces sobre las extremidades.
En cuanto a su cabeza, suele ser pequeña con ojos vivos, triangular con tupé más o menos desarrollado en casi todos los ejemplares.
La cornamenta es de tipo espiral heterónima, abierta desde su nacimiento, adquiriendo caracteres espectaculares en los machos. La presencia de perilla es normal en los machos, aunque puede aparecer también en la mayoría de las hembras. Sus orejas son de tamaño medio y orientación horizontal que normalmente sobrepasa la altura de los ojos.
Gran adaptación al medio
Más allá de las físicas, otra característica que define a esta especie es su gran capacidad de adaptación, tanto a las condiciones climáticas de la isla como a geográficas, de tal manera que es capaz de moverse muy bien por terrenos abruptos.
Producción de leche
La cabra palmera está orientada a la producción de leche y, de hecho, es reconocida por la gran calidad de la misma. Es muy apreciada por "su alto contenido en grasa y proteínas, ideal para la elaboración de quesos", explica el Instituto. En concreto, de esta raza se obtiene el Queso Palmero, con Denominación de Origen Protegido.
