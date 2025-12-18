La Palma conservará el tesoro de ámbar gris de 9,5 kilos encontrado en un cachalote, valorado en medio millón de euros

Ya se sabe el destino final de un tesoro encontrado en el interior de un cachalote que apareció varado en una playa de La Palma el 21 de mayo de 2023. Mucho se especuló sobre qué hacer con la joya hallada en el mamífero marino: una gran piedra de ámbar gris que pesa 9,5 kilos, tiene un diámetro de 60 centímetros y posee un valor aproximado de medio millón de euros.

Incluso, se llegó a barajar la posibilidad de que la piedra, que provocó la muerte del cachalote al quedar alojada en su sistema digestivo, se pudiera vender para ayudar a financiar las labores de reconstrucción de las zonas arrasadas por la erupción del Tajogaite de 2021.

Enorme valor

Al final, la pieza, cuyo enorme valor se debe a que el ámbar es muy codiciado por la industria cosmética al utilizarse como fijador de los perfumes, ha vuelto a La Palma para quedarse en esta isla para siempre.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, sostiene este jueves la piedra de ámbar gris encontrada en el cachalote. / Luis G. Morera (Efe)

El presidente del Cabildo palmero, Sergio Rodríguez, desveló este jueves 18 de diciembre en una rueda de prensa celebrada en el Museo del Puro de Breña Alta dónde se exhibirá esta sustancia compacta: “Se va a quedar en La Palma, en concreto en el Patio de Los Naranjos del Museo Insular. Es decir, la podrán ver no solo los palmeros, sino también todos los visitantes ante el alto valor y la singularidad que posee esta piedra".

Este tesoro amorfo ha sido considerado como la mayor piedra de ámbar localizada en un cachalote desde la prohibición de la caza comercial de este gigante los mares. Apareció durante la necropsia practicada al ejemplar macho en la misma playa de Nogales donde se encontró varado, en el municipio de Puntallana.

Provocó la muerte del cetáceo

Además, la obstrucción intestinal provocada por esta formación derivó en la muerte del cetáceo, convirtiéndose en el primer caso documentado a nivel mundial de un fallecimiento causado directamente por complicaciones asociadas al ámbar gris.

El cachalote que apareció varado en la playa de Nogales en mayo de 2023 y que tenía en su interior la piedra de ámbar gris. / Efe

Las piedras de ámbar gris se producen de manera natural en solo uno de cada cien cachalotes y se originan por la acumulación de restos difíciles de digerir, como picos de calamar, junto con secreciones intestinales. Esta sustancia es muy cotizada en el sector de los perfumes por su olor dulce e intenso y unas propiedades que ayudan a la retención de las fragancias. Llegan a tener más valor que el oro.

Llegó vivo a la costa

El animal llegó vivo a la costa, ya que de no haber sido así, las corrientes marinas lo habrían desplazado hacia el sur, con alta probabilidad de que el cuerpo se perdiera en el océano Atlántico. Tras la aparición del cadáver en Nogales, que llamó la atención de muchos vecinos por el enorme tamaño del animal, el Instituto Universitario de Sanidad Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) le practicó un estudio forense.

El catedrático de Veterinaria de la ULPGC, Antonio Fernández, también presente en la rueda de prensa, subrayó además que las investigaciones continúan abiertas y que se están analizando distintos parámetros para obtener más información sobre el ejemplar, como la datación de su edad a partir de piezas dentales.

En relación con el destino de la pieza, Fernández defendió que el ámbar gris permanezca en La Palma. "Para mí, el ámbar es del cachalote, y si decidió venir a morir aquí, debe exponerse en La Palma", señaló, para añadir, en declaraciones recogidas por la agencia Efe, que habría sostenido la misma postura si el varamiento se hubiera producido en cualquier otra isla del Archipiélago.

Investigación universitaria

Los resultados de la necropsia fueron publicados en la revista científica Frontiers in Veterinary Science. El equipo del Instituto Universitario de Sanidad Animal de la ULPGC documenta un caso poco común: la muerte del animal por una septicemia asociada directamente a la presencia de un coprolito, término con el que se designan las concreciones de ámbar gris formadas por restos fecales solidificados.

La piedra de ámbar gris hallada dentro del cachalote, exhibida este jueves en La Palma en su regreso a la Isla Bonita. / Luis G. Morera (Efe)

Aunque desde hace siglos se conoce que el ámbar gris procede de los cachalotes -de hecho también se le llama el vómito del cachalote- y que su aparición es extremadamente rara, tradicionalmente se asumía que estas piedras no suponían un riesgo para el animal, ya que suelen ser excretadas y encontradas flotando en el mar o depositadas en la costa por efecto de las mareas y el viento, según Antonio Fernández.

Inflamación intestinal

Sin embargo, en este caso, la piedra, de unos 60 centímetros de diámetro, provocó un megacolon tóxico, una grave inflamación intestinal que favoreció una proliferación bacteriana descontrolada y terminó extendiéndose fuera del aparato digestivo, causando una infección generalizada que resultó letal para el cetáceo.

Dos años y medio después del varamiento, la pieza regresa a La Palma para su exhibición pública en el marco del festival Blue Experience, con el objetivo de divulgar su singularidad y ensalzar el trabajo científico desarrollado en Canarias en el ámbito de la investigación y conservación de los cetáceos.

El descubrimiento estará próximamente a disposición de todos los visitantes del Museo Insular de San Francisco, donde contará con un espacio tematizado en el Patio de Los Naranjos. El Museo Insular, situado en pleno centro de Santa Cruz de La Palma desde 1986, en un antiguo convento franciscano del siglo XVI , exhibe piezas de arqueología, etnología y ciencias naturales y náuticas.

El Museo que albergará la piedra

Además, engloba otros museos como el de Historia Natural, Etnografía o del Hombre y el de Bellas Artes, así como la Biblioteca Insular José Pérez Vidal y el Archivo General de La Palma. Obras flamencas, piezas y colecciones del mundo doméstico, agrícola y artesanal y elementos relacionados con la fauna y flora canaria se muestran en su interior. En breve se unirá esta rareza de ámbar que quedará para siempre en la isla donde se encontró.

El presidente del Cabildo palmero aclaró durante su comparecencia ante los medios que “no estamos aquí para hablar del valor económico de este tipo de piezas, sino aplaudir el trabajo realizado por el equipo técnico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria liderado por Antonio Fernández”.

En peligro de extinción

El caso tiene otra arista: cada vez hay más casos de aparición de cachalotes muertos en las costas de Canarias, una especie a punto de la extinción. Este año 2025, dos cachalotes aparecieron muertos en apenas unos días en aguas de Canarias, una situación que el Centro Oceanográfico de Canarias vincula con los choques contra barcos. La investigadora de la institución científica, Natacha Aguilar, augura que a raíz de estos accidentes esta especie va "rumbo a la extinción local" en la naturaleza .

Un cachalote en aguas de Canarias. / E. D.

"Los dos cachalotes aparecidos con enormes cortes frontales al este de Tenerife son una prueba más de que este grave problema continúa", insiste la investigadora en un artículo firmado en conjunto con el investigador de la Universidad de La Laguna (ULL), Marc Martín Sola.

Muchas pérdidas

A juicio de los dos expertos, en el Archipiélago "ya se han perdido demasiados" y califican la reducción de ejemplares de cetáceos en aguas islas de "catastrófico". Aguilar señala que aunque Canarias es un "entorno atractivo" para ejemplares de zonas cercanas, "el peligro de colisión es demasiado alto y mueren más animales de los que nacen".