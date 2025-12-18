Ortega (CCE) exige unidad de acción para mantener el estatus de Canarias en la UE

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CEE), Pedro Ortega, ha instado a los gobiernos central y canario a trabajar de manera conjunta y sin fisuras para proteger a las Islas de los cambios que ha anunciado la Unión Europea para el próximo período presupuestario.

Ortega ha enumerado los cuatro grandes problemas que lastran el crecimiento de las empresas canarias: la baja productividad, el absentismo laboral, la presión fiscal y la burocracia, y la vivienda. Para la rápida solución de todos ellos ha demandado valentía a las administraciones

El presidente de la CCE ha pronunciado estas palabras durante su discurso, previo al tradicional almuerzo navideño que organiza la patronal de Las Palmas, y que ha congregado acerca de en medio millar de asistentes. Entre ellos el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Habrá ampliación.