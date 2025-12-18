El Estado se muestra dispuesto a negociar el traspaso del REF

El Gobierno central está dispuesto a negociar la reclamación de Canarias para gestionar los incentivos económicos y fiscales del REF siempre y cuando haya una petición formal por parte de la Comunidad Autónoma. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se mostró ayer «encantado de avanzar» en el autogobierno de Canarias, por lo que a priori no tiene impedimentos en negociar sobre la base de estudiar qué aspectos del Régimen Económico y Fiscal (REF) se podrían traspasar al Ejecutivo autonómico.

Torres recalcó que el Gobierno de España «apuesta por las autonomías» y que en dos años como ministro de Administración Territorial ha efectuado 18 traspasos, por lo que está abierto a negociar con el Ejecutivo canario. «Creemos en el Estado de las autonomías», insistió el dirigente ministerial, quien incidió en que si hay gobierno que apueste por mayores competencias para las comunidades autónomas, ese es el que preside Pedro Sánchez.

«Vengo esta semana de aprobar un traspaso a la Comunidad Foral de Navarra de la autopista que atraviesa su territorio, por lo tanto estamos abiertos, porque los estatutos de autonomía posibilitan nuevos traspasos y este Gobierno esta dispuesto a negociar para cumplirlos», indicó Torres.

El titular de Política Territorial y Memoria Democrática puntualizó que «cuando la Comunidad Autónoma lo solicite de manera formal, estaré encantado de sentarnos para avanzar en el autogobierno de Canarias». Torres recordó que hubo una solicitud en su momento de Coalición Canaria (CC) para la cogestión de los aeropuertos, pero este tipo de peticiones no deben ser «partidarias» sino institucionales, por lo que el ministro reiteró que deben ser solicitadas de administración a administración, en este caso del Gobierno canario al Ejecutivo central. Por lo tanto, en el caso de que se haga la solicitud formal, debe contener sobre qué asuntos se quiere negociar de acuerdo con los reglamentos y mecanismos que regulan las relaciones entre Canarias y el Estado y el traspaso de competencias.

Dictamen parlamentario

La aspiración de Canarias de ejercer la gestión y control total o parcial sobre los instrumentos del REF forma parte del dictamen aprobado la pasada semana por el Parlamento sobre la revisión del fuero y fue respaldado por todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox. Concretamente el informe recoge estudiar a medio plazo la posibilidad de acordar con el Estado la cesión a Canarias de la totalidad o parte de las competencias de los instrumentos del REF, así como de la competencia normativa para crear, modificar o eliminar incentivos.

Un traspaso de estas característica supondría que la Agencia Tributaria Canaria (ATC) podría decidir sobre la modulación de la Reserva para Inversiones (RIC) o la Zona Especial Canaria (ZEC). Se trata no solo de una demanda política, ya que también expertos y operadores económicos se muestran favorables a que Canarias ejerza un mayor control sobre el fuero para dotarlo de mayor seguridad jurídica y adaptarlo al contexto económico de cada ciclo.

El dictamen establece que tanto esta reivindicación como muchas otras que contiene el documento se negociarán con el Estado cuando haya una «ventana de oportunidad» entre ambas administraciones para negociar. La actual situación de crispación y enfrentamiento político no ayuda a resolver este tipo de negociaciones, sobre todo cuando lo que preocupa en el actual contexto es la quita de la deuda y la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica.