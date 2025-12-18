Cocina, prueba y aprende: así son los talleres de Canarias que promueven la alimentación saludable

Comer bien es uno de los principios básicos de la salud, aunque a veces puede ser una tarea complicada. Sobre todo cuando se desconocen los pasos para hacerlo. Pero una alimentación saludable no tiene por qué enseñarse exclusivamente en un aula clásica. Aprender a través de juegos ayuda a que los más pequeños interioricen los conceptos. Y en este caso concreto, la cocina es la herramienta educativa ideal para que los hábitos saludables lleguen a ellos.

Al menos eso es lo que hicieron esta mañana los estudiantes del primer curso de Educación Primaria del CEIP Isabel la Católica, en la capital tinerfeña. Bajo el lema Hoy cocino yo, una veintena de niños disfrutaron de una mañana de cocina centrada en la elaboración de desayunos saludables. Aunque no fue un taller cualquiera.

Alipa

La actividad, coordinada por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, se enmarca en el programa Alimentos a la Palestra y Actividad Física (Alipa) –que a su vez se incluye en el Plan de Prevención de la Obesidad Infantil para menores de doce años de Canarias–. Durante el mes de diciembre, unos 72 estudiantes de distintos centros educativos de Tenerife participaron en estos talleres con el objetivo de aprender sobre alimentación saludable y equilibrada.

«Hemos aprendido a hacer pellas de gofio y galletas de plátano y avena», exclamó Álvaro Dugarte, uno de los participantes. Al pequeño le encanta hacer recetas con su familia y aprovechó para aprender algo nuevo que enseñar en casa. Mara Noguer, otra de las niñas, tuvo la oportunidad de preparar uno de sus desayunos favoritos: el yogur con fruta. Durante la actividad, las profesoras de cocina se encargaban de dar a degustar todos los alimentos para que los niños probaran sabores nuevos.

La tutora del grupo, María Bustabad, recordó que estos talleres van en sintonía con los contenidos que dan en clase. «Ahora estamos trabajando el cuerpo humano, los hábitos saludables y la alimentación y esto nos ayuda a continuar con esa formación», añadió.

Desayunos y meriendas

Por su parte, el técnico de Dirección General de Salud Pública, Pedro Díaz, señaló que «los desayunos y las meriendas tienen bastante protagonismo en la vida de los más pequeños y este tipo de talleres permiten promover una dieta sana de manera práctica y divertida». Estas comidas proporcionan la energía y los nutrientes necesarios para que los menores se mantengan activos y concentrados durante el día. Por el contrario, la alimentación poco saludable se presenta como una de las principales causas de aparición de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, sobrepeso, obesidad y determinados tipos de cáncer.

En Canarias, el 45,8% de los niños isleños son obesos y un 26,3% tiene sobrepeso. El Archipiélago se presenta así como una de las comunidades autónomas con mayor prevalencia de estas patologías. «Por eso es importante promover este tipo de actividades preventivas y de divulgación», agregó.

Guía

Los talleres, además de enseñar de forma práctica la importancia de los hábitos saludables, sirvieron para la toma de recursos. La segunda fase del programa Alipa tiene como objetivo divulgar el material a través de colegios y las redes sociales de las consejerías de Sanidad y Educación para que lleguen a más personas.

Alipa también cuenta con una guía de desayunos y recreos saludables para promover varias opciones desde edades tempranas. Los ejemplos que se proponen en esta guía son adecuados, tanto para los desayunos en el hogar, como para los que se realizan durante el recreo o a lo largo de la jornada escolar en un centro educativo. Además, se divide en cinco apartados destacables: alimentos para un desayuno saludable, ejemplos prácticos, ideas para aprender a combinar los alimentos, primeros cambios para dar el paso e ideas de desayunos ideales.