Clavijo anuncia la concesión al cantante Braulio de la Medalla de Oro de Canarias

El Gobierno de Canarias reconocerá la figura y la trayectoria del popular cantante isleño Braulio con la Medalla de Oro del archipiélago, una distinción que recibirá finalmente el próximo 30 de mayo, porque "inexplicablemente todavía no la tenía", según ha anunciado este jueves su presidente, Fernando Clavijo.

Al término de una recepción que ofreció al veterano músico en la sede de la Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria, Fernando Clavijo ha destacado que, antes que a nadie, comunicó al propio Braulio la decisión del Ejecutivo de homenajearlo de ese modo en agradecimiento a las canciones con que décadas atrás avivó el sentimiento de canariedad y el cariño por la identidad isleña.

Hasta el punto de que "gran parte de nuestro amor a esta tierra te lo debemos a ti", ha afirmado el presidente nacionalista hablando directamente al artista.

Braulio: "muy emocionado"

Quien, compareciendo junto a Clavijo ante los medios de comunicación, ha dicho que el anuncio de la concesión de la Medalla de Oro de Canarias ha sido "una sorpresa increíble" y se ha declarado "muy emocionado", hasta el punto de presentarse sin quitarse las gafas de sol para ocultar alguna lágrima que no ha podido evitar.

Y eso que "yo no soy muy de lágrima fácil", ha asegurado, argumentando que es que, "francamente, no lo esperaba", sobre todo por el hecho de que han sido varias las ocasiones en que se ha barajado sin éxito la posibilidad de que recibiera algún galardón de la Comunidad Autónoma, reiteradamente reclamado para él por el Ayuntamiento de su pueblo natal, Guía, en Gran Canaria.

Una circunstancia ante la cual, preguntado por si compartía la opinión de Fernando Clavijo de que no se entiende que el Gobierno Autónomo no hubiera reconocido todavía formalmente su trabajo, ha apuntado que "nunca es tarde si la dicha es buena".

Apostillando en todo caso, medio en serio y medio en broma: "lo que pasa que, cuando te dan este tipo de reconocimientos con 80 años ya te empiezan a mosquear", porque parece que "me lo están dando antes de que de que cuelgue el equipo, ¿no?".

Agradecimientos por recibir el "galardón máximo" para un canario

De cualquier modo, Braulio ha agradecido que se le otorgue el que ha subrayado que "es el galardón máximo que se le puede dar a un canario", porque -ha argumentado- "que consideren que lo puedo tener entre mis manos, me parece fabuloso".

Puesto que "yo soy un modesto cantante", ha señalado, aunque matizando: "eso sí, creo que mi primera cualidad, si tengo alguna, es mi amor por mi tierra, y he tratado de mostrarlo siempre".

Cualidad suya esta que ha alabado igualmente el presidente Clavijo, "porque -ha explicado- creo que ese sentimiento de pertenencia, de protección de nuestras islas expresado a través de su voz y de sus canciones, el transmitir a generaciones ese sentimiento de canariedad, creo que es algo fundamental para la protección y el futuro de este pueblo".

Razón por la que ha considerado que el Gobierno del archipiélago debía dejar patente en relación a su trayectoria "la admiración, el respeto y, sobre todo, la puesta en valor del legado que le ha dejado esta tierra".