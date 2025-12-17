Volver a Canarias por Navidad desde Madrid cuesta al menos 250 euros

La vuelta a casa por Navidad es uno de los momentos más esperados del año. Un regreso al hogar que en 2025 arrancará este viernes 19 con la finalización de las clases. Pero la operación retorno no está al alcance de todos los bolsillos y menos del de muchos de los canarios que ya no viven en el Archipiélago. Hasta 1.000 les puede llegar a costar a una familia de cuatro miembros viajar a las Islas desde Madrid para pasar la Nochebuena, 250 euros por cada billete. Aun así, serán jornadas en las que la actividad en los puertos y aeropuertos isleños se vuelve frenética y aumenta significativamente la operativa para acercar a todo el mundo a casa.

Sin embargo, no todos lo que quieren volar pueden hacerlo. Los precios de los billetes que unen el Archipiélago con la Península, como ocurre cada año, se han disparado para el periodo navideño. Sobre todo en el caso de aquellos canarios que residen fuera de las Islas y, por lo tanto, no tienen derecho a aplicar el descuento de residente. De esta manera, una familia de cuatro miembros debería invertir 1.000 euros en los billetes de ida y vuelta para viajar desde Madrid hasta Tenerife entre el 23 y el 26 de diciembre. Ya que el pasaje más barato para estas fechas vale casi 250 euros –ida y vuelta– si no se está empadronado en Canarias. Una cantidad que se incrementa todavía más si se quiere finalizar el viaje en una isla no capitalina, ya que, en muchas ocasiones, al trayecto desde la Península se debe añadir un vuelo más. Igualmente, los precios son similares si se pretende volar desde la capital española a Gran Canaria, 190 euros por un viaje de ida y vuelta.

El precio de los billetes para venir al Archipiélago en plena temporada navideña es más del doble que el que se debería pagar si, por ejemplo, se quisiese viajar después de las fiestas. Un billete entre Madrid y Tenerife para el jueves 15 de enero, con vuelta el domingo 18, sale por un mínimo de 106 euros. O lo que es lo mismo, el precio se incrementa un 135% en época navideña.

La situación es todavía peor si el pasajero pretende salir desde Barcelona. El billete más barato localizado en uno de los portales más frecuentados para la compra de estos pasajes sobrepasa los 450 euros. O lo que es lo mismo, 1.800 euros si se quiere llevar a toda la familia a disfrutar de la Navidad en Canarias.

Una escenario que desde hace varios años lleva denunciando la asociación Canarios sin Alas, que recoge en sus redes sociales testimonios de isleños que no podrán venir esta Navidad al Archipiélago por los altos precios de sus billetes. Algunos aseguran llevar más de 30 años sin poder pasar las fiestas con sus allegados. Mientras, otros se alegran porque han conseguido billetes, a pesar de no ser en los días y horarios que les hubiera gustado, y aunque tendrán que hacer bastantes horas en coche antes de llegar al aeropuerto. Por eso, comprar un billete de última hora para viajar a Canarias en estas fechas es prácticamente inviable para muchas economías domésticas y los que quieren hacerlo saben que es necesario reservarlo con muchos meses de antelación.

A diferencia de lo que ocurre con las conexiones en la Península, donde los ciudadanos tienen otras alternativas como el tren o la guagua para reunirse con sus familias, para los canarios que viven fuera del Archipiélago el avión es casi su único medio de transporte disponible.

Los aeropuertos isleños operarán esta temporada navideña 1.708 vuelos más que en 2024, lo que significa un incremento del 7%. Aunque se debe tener en cuenta que por efectos del calendario la operación salida comienza este año un día antes, con lo que la campaña dura una jornada más. En total, desde los aeródromos isleños aterrizarán o despegarán 24. 827 aviones, frente a los 23.119 del año pasado.

El sábado 20 de diciembre será el día de mayor movimiento en los aeropuertos canarios. Solo en esa jornada se operarán 1.539 rutas. Más de 1.500 vuelos se realizarán también el sábado 27 de diciembre, un día que los viajeros aprovecharán para retornar a casa tras pasar las navidades con los suyos, otros muchos vendrán a pasar la Nochevieja o viajarán para despedir el año en otros lugares.

En los puertos canarios también se vivirán jornadas frenéticas. En el caso de Fred Olsen, la compañía espera movilizar a 200.000 pasajeros y unos 55.000 vehículos a lo largo de todo el periodo navideño. Por lo que la naviera incrementará su operativa un 17% en el caso de los pasajeros y un 21% para los vehículos respecto a 2024.

Las rutas más demandas serán las que conectan Gran Canaria y Tenerife, esta isla con La Gomera y las que unen Lanzarote y Fuerteventura y Gran Canaria con la isla majorera. Se espera que 70.000 personas embarquen en la línea que une las dos islas capitalinas. Por su parte, entre Tenerife y La Gomera la compañía prevé más de 45.500 pasajeros, entre Lanzarote y Fuerteventura más de 35.000 y en la ruta entre Gran Canaria y Fuerteventura viajarán alrededor de 31.500 personas.