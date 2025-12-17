El pino canario: un superviviente que es seña de identidad de las islas

El pino canario es todo un símbolo del archipiélago. Una de especies más importantes de la naturaleza canaria y que mejor definen al archipiélago, por su resistencia y fortaleza, por ejemplo, frente al fuego. Sin embargo, probablemente desconozcamos su origen.

El creador digital @biolomarcos ha realizado una publicación en sus redes sociales en la que cuenta la historia de este árbol, que sobrevivió a su expansión por Europa para refugiarse en Canarias.

En concreto, explica que se trata de un paleoendemismo, "un superviviente de un linaje que hace millones de años crecía por Europa".

¿Qué es un paleoendemismo?

En concreto, un paleoendemismo hace referencia a una especie o grupo de especies antiguas que, aunque originalmente se distribuía en una área amplia, pero que, con el paso de los años, solo sobrevive en una región concreta, convirtiéndose en un endemismo que indica una larga historia evolutiva de la zona.

Fósil de 13 millones de años

@biolomarcos explica que durante décadas, "se creyó el pino tenía un fósil de 13 millones de años". Pero ese resto, hallado en Gran Canaria en 1995, "nunca se estudió con una metodología científica real", añade. Esta idea se repitió en diferentes publicaciones durante casi tres décadas hasta que unos científicos lo revisaron en 2024, descubriendo que era pumita, un tipo de roca volcánica.

Pinos recuperándose en las proximidades del volcán Tajogaite. / E. D.

Fósil más antiguo

Quitando de la ecuación el descubrimiento de 1995, parece que el fósil más antiguo encontrado en las islas sobre el pino canario sería, entonces, un resto hallado también en Gran Canaria y que tendría entre 3,9 y 3,1 millones de años. Aunque, como aclara el creador digital, esta especie podría llevar muchos más años en el archipiélago, aunque no hay fósiles que lo demuestren.

¿Cómo llegó a Canarias?

Aunque se desconoce cómo pudo llegar el pino canario al archipiélago, lo más probable es que haya sido a causa del viento o gracias a algún ave. Pero lo cierto es que en las islas encontró el terreno perfecto para expandirse y, sobre todo, para hacerse resistente, como un ave fénix.