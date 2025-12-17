Muere el escritor y catedrático Eugenio Padorno, referente intelectual de las letras y el pensamiento en Canarias

El poeta, ensayista y catedrático Eugenio Padorno, referente fundamental de la literatura, el pensamiento y la cultura contemporánea, ha fallecido este miércoles 17 de diciembre, a los 83 años, tras una larga enfermedad.

Con una destacada relación de investigaciones, ensayos, poemarios y antologías a sus espaldas, Padorno sembró una de las semillas fundamentales de la literatura en Canarias, que cultivó desde la poesía, la teoría y la docencia, puesto que Padorno ha sido una de las mentes más brillantes, lúcidas y cultas de las letras canarias, que dedicó toda su trayectoria a horadar las raíces de la identidad y condición insular desde una perspectiva humanística, con especial atención a sus manifestaciones literarias y artísticas.

"Quiero que leas esto como si hubiera sido escrito en el presente de un futuro, lo que muy ajustado a la realidad podrían decir solo los que están en la muerte, y en ella y de ella viven. (...) Pues que escribo de una vida que entregó su destino a la imaginación, seremos lo que son estas palabras, en la sombra visibles para sombras que también preguntaron quiénes fueron, qué dejaron de hacer. Mas llegaremos al límite secreto de nuestra finitud. Porque la muerte real es necesaria. El sueño verdadero es necesario", recogen unas líneas de su poemario Donde nada es todo lo asible (2015).

Su muerte abre un abismo insondable en la constelación de las letras en Canarias, que solo alivian las palabras que sobreviven en el legado de una vasta obra de altísima calidad, sensibilidad y aliento poético, y a un tiempo, voz crítica y consciente que se erigió en faro intelectual en las islas.

Una trayectoria de letras y compromiso

Nacido en Barcelona en 1942, Eugenio Padorno apenas cuenta dos años cuando su familia se traslada a Las Palmas de Gran Canaria y fija residencia en la capital grancanaria. Realizó estudios de bachillerato en el Colegio Viera y Clavijo, en la sede del Puerto (1952-1956) y en la de Las Palmas (a partir de 1957).

En 1960, abandona el bachillerato de Ciencias y cursa el curso preuniversitario en el Instituto Pérez Galdós de su ciudad natal. En 1958 da su primera lectura poética, en la Escuela Luján Pérez. Y en 1959 se integra en el grupo fundador de Club Los Amigos. Cursa estudios de Filología Románica en la Universidad de La Laguna (Tenerife), donde renueva o entabla contacto con los compañeros de su generación. Con ellos, y a partir de los encuentros en el domicilio del poeta tinerfeño Carlos Pinto Grote, crea la Colección Mafasca. Aparecen sus primeras publicaciones en Gaceta Semanal de las Artes, del diario tinerfeño La Tarde. Diversas lecturas poéticas, en el Colegio Mayor San Agustín de La Laguna (Tenerife) o en El Museo Canario (Las Palmas de Gran Canaria). Prepara, con Lázaro Santana, la antología Poesía Canaria Última, que acaba por consolidar la personalidad del grupo. En 1967, concluidos sus estudios universitarios, ejerce como profesor de bachillerato en diferentes centros de Las Palmas. Entre 1967 y 1969 dirige Cartel de las Letras y las Artes suplemento de Diario de Las Palmas. Se incorpora al grupo redactor de la revista Fablas en 1969, año en que lee sus poemas en la Tertulia Poética Hispanoamericana (Madrid), presentado por Claudio Rodríguez. En 1975 inicia la colección Mafasca para Bibliófilos y, al año siguiente, obtiene la cátedra de Lengua y Literatura de institutos de bachillerato. Participa en el I Congreso de Poesía Canaria (Ateneo y Universidad de La Laguna, Tenerife).

En 1983 viaja a París como catedrático de bachillerato español en la capital francesa. Viaja por Austria y Hungría. Entre 1985 y 1986 participa en el Seminario de Traducción de la Abadía de Royaumont y en las Jornadas sobre Enseñanza y Cultura Españolas en el Extranjero (Toulouse). Coordina los ciclos El arte español actual y Las tendencias de la poesía española (París).

Regresa a Gran Canaria en 1989 y, tras un breve regreso a París para participar en el ciclo Poètes sans Frontières, se establece, de forma definitiva, en su ciudad natal. Será profesor de Literatura en la Escuela Oficial de Idiomas y en la Facultad de Filología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Obtiene el doctorado en Filología Hispánica por esta Universidad, donde será profesor titular de Crítica Literaria y Decano de la Facultad.

Participa en el Encuentro poético de las lenguas de España (UIMP, Cuenca, 1994) y en el ciclo El papel de Canarias (Barcelona). Dirige la revista Philologica Canariensia, de la ULPGC. Entre 1995 y 2008, coordina, con el profesor Germán Santana, el Seminario de Pensamiento y Literatura auspiciado por la propia Universidad y al cual aportan su colaboración la Fundación Mapfre Guanarteme y el Ayuntamiento de Arucas. Participa en el II Congreso de Poesía Canaria (Tenerife, 1996). En 1997 organiza un seminario en torno a Poesía Canaria Última, en la ULPGC.

Entre 1999 y 2019, participa, sucesivamente, en el seminario anual en torno a la figura de Miguel de Unamuno (Puerto del Rosario, Fuerteventura). Ingresa como miembro de número en la Academia Canaria de La Lengua (2002). Participa, ese mismo año, en los XII Cursos de Verano de la UNED (Ávila) y coordina los seminarios de la Fundación Mapfre Guanarteme (Las Palmas de Gran Canaria). En 2006, participa en el III Congreso de Poesía Canaria (Tenerife). Dirige el Seminario sobre Juan Ismael (Puerto del Rosario, Fuerteventura, 2007). Crea la colección La llama sin brasa (2010). Participa en las IV Jornadas sobre Claudio Rodríguez (Zamora, 2011). Miembro del Instituto de Estudios Canarios, lee su discurso de ingreso en 2012. En 2016, coordina el ciclo Cincuenta Aniversario de Poesía Canaria Última (Fundación Martín Chirino, Las Palmas de Gran Canaria).

Una obra sobresaliente

Ha publicado los siguientes libros de poesía: Para decir en abril (1965), Metamorfosis (1969 y 1980) Comedia (1977), Concierto de papel (1979), Borrador, plaquette (1982), Teoría de una experiencia (1983), Septenario (1985), Du labyrinthe du monde au monde du labyrinthe (1989), Diálogo del poeta y su mar (1992), Memoria poética (1995 y 1998), Paseo antes de la tormenta (1995), Para una fogata (1999), Antología Eugenio Padorno (2002), Entre el lugar y más allá (2005), Cuadernos de apuntes y esbozos poéticos del destemplado Palinuro Atlántico (2006 y 2013), Donde nada es todo lo asible (2015), Hocus Pocus (2016), De un promontorio entre mareas, antología personal (2016) y la reunión de su obra publicada, entre 1965 y 2015, Acaso sólo una frase incompleta (2018). Suyos son también los ensayos: Juan Ismael 1907-1981 (1982 y 1994), Domingo Rivero. Poesía Completa. Ensayo de edición crítica (1993), Palinuro en medio de las olas (1997), Algunos materiales para la definición de la poesía canaria (2000), La parte por el todo (2002) o Vueltas y revueltas en el laberinto (2006).

Y ha publicado los minutarios: El pedregal y el viento, 2002-2004 (2006), Lo desiscado, 2005 (2007), La perdiz mareada, 2006-2007 (2008), El palabral, 2008 (2009), El tejedor y la Pensada, 2009 (2010) o La echazón (2010). Ha preparado las ediciones siguientes: Domingo Rivero. Poesías (1991), Juan Mederos. Poesía Completa (1991). Juan Ismael. Dado de lado. Poesía completa (1992 y 2008), Agustín Espinosa. Crimen. Media hora jugando a los dados (1999) o Domingo Rivero. En el dolor humano (2001).

Su obra poética se encuentra incluida en numerosas antologías. Se han publicado traducciones de su obra poética al gallego (Paseo antes do trebón, 2004) o al francés (Du labyrinthe du monde au monde du labyrinthe, 1989 y Nouvelles discontinues du règne et de l’exil / Noticias discontinuas del reino y del exilio, 2007).