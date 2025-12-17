Jaime Hernández-Abad: «En lo rural están todas las soluciones a los problemas actuales»

¿Con qué objetivo nace el proyecto Dinamiza rural?

Desde el Gobierno de Canarias creemos que los pueblos no son el pasado, que son el presente y el futuro. Y queremos construir Canarias desde cada uno de esos rincones. Desde los pueblos, los barrancos, el monte y el mar. Lo que pretendemos es afrontar uno de los grandes desafíos, el reto demográfico, y nos hemos centrado principalmente en los 46 municipios de menos de 10.000 habitantes. Lugares donde la identidad se transmite de generación en generación, donde el territorio, la cultura y las personas forman una misma raíz. Nuestro compromiso es garantizar oportunidades y futuro en estos pueblos. Trabajar en la dinamización económica y social desde el punto de vista de la innovación y de la sostenibilidad. Hay que tener en cuenta que más del 10% de la población de Canarias vive en estos municipios, más de 200.000 personas.

¿Cómo han respondido los ayuntamientos?

A lo largo del 2025 hemos llevado a cabo más de 125 acciones concretas en estos municipios. Lo hemos hecho, primero a través de la Fecam, y después con cada uno de los ayuntamientos. Ellos nos han propuesto acciones que querían que lleváramos a cabo. Vinculados a temas de agricultura, ganadería, pesca o soberanía alimentaria. Todo lo que tenía que ver con proyectos cercanos a la tierra, al sector primario. Dinamización de los mercadillos, ferias, formaciones, etc.

¿Y cómo ha sido la respuesta de la ciudadanía?

Lo primero que hay que decir es que ha sido un proyecto innovador, nunca antes se había hecho algo así con un presupuesto que está por encima de los dos millones de euros. Y ha sido muy participativo porque han sido los ayuntamientos los que nos han propuesto las ideas. Y el público lo ha acogido estupendamente. No solamente los vecinos de cada uno de los municipios, sino todos aquellos que se han podido acercar, muchos por primera vez, a conocer estos municipios. Aprovechando estas actividades, como la feria de la fresa o la papa y el millo en Valsequillo, por ejemplo, que fue un éxito de público y en las calles no cabía ni una persona.

¿Existe el riesgo de que este tipo de actividades acaben generando malestar a los vecinos?

Lo que nosotros teníamos claro desde un inicio, y es así como lo acordamos con la Fecam, es que no íbamos a dinamizar e intervenir desde fuera. Queríamos acompañar en los procesos. Nosotros lo que hacemos es escucharlos, reconocer y facilitar lo que ellos nos piden. Siempre apostamos por el arraigo como valor y sobre todo, por lo local como motor de cambio. No queremos hacer un llamamiento al turismo de masas. Todo lo contrario, queremos proyectar la identidad, la cultura, que muchas veces se está perdiendo y poder darlo a conocer a las nuevas generaciones. Desde un punto de vista sostenible y de innovación.

Claro, pero entiendo que también buscan atraer al turista...

Claro, lo que pasa es que buscamos un tipo de turismo diferente. Al que le gusta la naturaleza, que es respetuoso con el medio ambiente, con el paisaje, con el territorio y con las personas que viven en esos territorios.

¿Tienen algún indicador para medir el éxito de la iniciativa?

Nosotros terminamos las actividades del proyecto el último día de noviembre y nos toca ahora esa segunda fase, la de análisis para ver lo que hemos hecho y lo que podemos mejorar. Por ahora no disponemos de indicadores económicos concretos. Pero sabemos que ha habido un impacto económico importante.

¿Destacaría alguna acción en concreto?

Es complicado, estamos hablando de más de 125 acciones. Teníamos fines de semana con cuatro y cinco actividades en diferentes municipios. Todos han sido muy variados. Hemos tenido algunos más de formación interna y otros más de ocio como la feria de la tapa en el Sauzal, por ejemplo, con casetas con las bodegas de vino de la zona que sacaban sus productos, con música, tapas de la zona, etc. También se han hecho piezas audiovisuales sobre la historia de cada uno de los municipios.

¿Y cuál ha sido el principal reto para desarrollar la iniciativa?

Quizás tener más tiempo. Ahora vamos a tener más tiempo para llevar a cabo el proyecto. Quizás le dimos menos tiempo del que hubiera sido deseable a la hora de seleccionar los proyectos. Fuimos estrictos porque si no llegábamos.

La idea entonces es que haya segunda edición para 2026...

Sí, de hecho ya está la partida en el presupuesto del Gobierno.

¿Qué papel juega el sector primario dentro del proyecto?

Es clave. Es el centro. En lo rural vamos a encontrar las soluciones de los problemas que estamos teniendo. Las soluciones del futuro pasan por lo rural. Problemas de vivienda, de empleo, de soledad o de hambre. Se puede buscar la solución a través de los municipios más pequeños, mas rurales. Es verdad que hay que dotarlos de infraestructura, de buena comunicación, de conexión. Y de fiscalidad, es decir, hay que potenciar o hay que premiar a quienes inviertan en estos municipios por lejanía, por las dificultades.

En una iniciativa en la que intervienen muchas administraciones. ¿Ha sido complicado ponerse de acuerdo?

Cero problema. En ese sentido tengo que ser supertajante. Hemos sabido hacer las cosas pensando en el ciudadano. No ha habido colores de ningún tipo. Son 46 municipios y ha habido plena sintonía desde un primer momento.