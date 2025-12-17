Frente común en Canarias contra el cobro a las guaguas en los aeropuertos

El transporte canario y el Gobierno regional se han aliado contra el cobro que AENA quiere imponer a las guaguas que recogen pasajeros en los aeropuertos del Archipiélago. Una medida que el operador público quiere poner en marcha a partir del próximo año y que obligará los vehículos a abonar una cantidad por el tiempo que permanezcan dentro del recinto aeroportuario a la espera de que los turistas salgan del aeropuerto, tal y como ya hacen los vehículos particulares. La patronal sectorial ha advertido que esta tasa es un auténtico «atraco a mano armada» contra el sector, que ya tiene negociado con los operadores los contratos y los precios para toda esta temporada y que no podrá repercutir este sorpresivo sobrecoste en sus servicios.

La demanda de los empresarios recibió este miércoles el respaldo del presidente del Gobierno canario, el nacionalista Fernando Clavijo, y del Partido Popular (PP) en las Islas–la otra parte del Ejecutivo regional–, que argumentaron que es un perjuicio directo para el sector turístico y los ciudadanos del Archipiélago.

El nuevo modelo que propone AENA comenzará a operar el 15 de enero en los aeropuertos de Tenerife Sur y César Manrique, aunque la intención es que más adelante se lleve a cabo también en Gran Canaria y Fuerteventura. El sistema incluirá una barrera de acceso y un método de pago, como el que ya se aplica a los vehículos particulares que estacionan o acceden, a algunos recintos aeroportuarios, a recoger pasajeros. Las guaguas dispondrán de 60 minutos de cortesía y, en caso de que se excedan del tiempo, el transportista deberá abonar la estancia completo al precio que se paga en el aparcamiento general. Es decir, 3,3 euros por horas en Tenerife Sur; 3,4 en Gran Canaria, 2,25 en Lanzarote y 1,5 euros por hora en Fuerteventura. Aunque habrá un periodo de transición hasta el 15 de abril, en el que se otorgará mayor margen de tiempo de cortesía.

AENA

El director del Grupo de Aeropuertos de Canarias, Luis López Chapí, explicó que es necesario poner en marcha esta medida por el importante crecimiento de este tipo de transporte en los últimos años y el limitado espacio en los aeropuertos. Insiste en que incluso se han detectado en algunos momentos picos de saturación. «Por este motivo es necesario reorganizar estos aparcamientos, para dar cabida a todos los usuarios», recalcó.

Además, consideró que la medida favorece la rotación y asegura un uso más eficiente de los espacios, desincentivando la utilización incorrecto de los aparcamientos «una reclamación histórica de varios operadores». Por lo que lo que se busca es una operativa «más ágil» para asegurar el «buen uso del espacio disponible» y dar cabida a más operadores de transporte discrecional.

FET

Sin embargo, la Federación de Empresario del Transporte (FET) no lo ve así. Su presidente, Agustín Espino Flores, afirmó ayer que la medida supone un «agravio comparativo» contra el sector en Canarias, ya que comenzar a cobrar a los transportistas por este servicio no se ha impuesto en todos los aeropuertos del país. Expone que va a suponer al menos 6.000 euros para cada transportista. Además, puso sobre la mesa los problemas que existen en el Archipiélago con los tiempos de espera debido a los retrasos de la operativa y del control de pasaportes que deben pasar buena parte de los visitantes, una vez que Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea.

Por eso, considera insuficiente el tiempo de cortesía otorgado por AENA. Un margen que al operador le parece «amplio para poder realizar los procesos con total normalidad». «Es un tema grave que tenemos en Canarias, con los problemas de tráfico que hay movilizar las guaguas a tiro de llamada es imposible», certifica. Por eso, insiste, «están las estaciones dentro de los aeropuertos porque el horario lo tienen que cumplir y el turista debe tener el servicio cuando lo precisa».

El presidente canario, Fernando Clavijo, se unió a las quejas del sector del transporte y aludió a la «pérdida de competitividad» que supondrá la puesta en marcha de esta medida en los aeropuertos por parte de AENA. El nacionalista insistió en que este mecanismo supone un nuevo ejemplo de «esa política de incremento de ingresos». Todo esto en un organismo público, que el año pasado ya aumentó sus ingresos un 18,6%, y que tiene en los principales aeródromos isleños algunos de los más rentables del país. Sin embargo, han sido notorias las quejas porque en los últimos años han adolecido de un déficit inversor en sus infraestructuras.

La medida de AENA ha puesto en pie de guerra al sector que ya está maniobrando con distintas administraciones regionales para tratar de frenarla. «Hay que protestar porque esto es un abuso», insistió Agustín Espino, que recalca que no es de recibo que «una empresa estatal que gana dinero siga rascando el bolsillo de los que entran en Canarias».

El sector reclama que se ponga a disposición de los transportistas espacios cercanos a los aeropuertos en los que las guaguas puedan esperar sin coste hasta que los turistas estén listos para partir. Una opción que, al menos desde AENA, se ha descartado. El motivo es la limitación del espacio dentro del recinto aeroportuario y la necesidad de realizar actuaciones adicionales, que comprometería suelo y vegetación autóctona.