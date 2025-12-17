Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet activará mañana la alerta amarilla por niebla en las Vegas del Guadiana

La visibilidad será de hasta 100 metros

Niebla en Extremadura

Niebla en Extremadura

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará este jueves, 18 de diciembre, la alerta amarilla por nieblas en la comarca pacense de la Vegas del Guadiana, donde la visibilidad será de hasta 100 metros.

El aviso comenzará a partir de esta medianoche y se extenderá hasta las 8.00 horas del jueves.

Las recomendaciones del 112

Ante este fenómeno meteorológico adverso, el Centro Coordinador de Emergencias 112 Extremadura recomienda a la ciudadanía en general precaución en carretera, dado que conducir con niebla requiere adaptarse a unas condiciones especialmente complicadas.

El campo de visión es mucho menor, por lo que hay que adaptarse a la visibilidad que tenemos reduciendo la velocidad, aumentando la distancia de seguridad y siguiendo las marcas longitudinales de la carretera si no tenemos otra referencia.

Asimismo, las luces antiniebla traseras son obligatorias cuando hay niebla densa pero se deben usar solo cuando realmente se necesitan para evitar deslumbramientos.

Hay que evitar el uso de luces de largo alcance porque rebotan en la niebla.

También se debe prestar mayor atención a los vehículos de dos ruedas y a peatones y llevar consigo siempre un teléfono para poder comunicarse en caso de emergencia con el Servicio de Emergencias 112.

