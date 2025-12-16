Una olimpiada en miniatura para recibir la Navidad: unos 200 niños disfrutan de los Juegos de Invierno de Acinte

El Pabellón Quico Cabrera, en Santa Cruz de Tenerife, fue ayer el lugar más importante para las familias de la Isla. Desde las cuatro de la tarde, las inmediaciones al recinto se encontraban repletas de coches. Una fila de padres y madres ansiosos eran los responsables del rumor que se escuchaba calle abajo. Aunque no era de extrañar, estaban a punto de ver a sus peques participar en unas auténticas olimpiadas: los Menudos Juegos de Invierno de la Asociación de Centros Infantiles de Tenerife Acinte.

A medida que los familiares entraban en el pabellón, la decoración típica de la época actual les iba sorprendiendo. Gorros de Papá Noel, bastones de caramelo y figuras en forma de galletas de jengibre inundaban las gradas. El evento iba a marcar el inicio oficial de la Navidad, la gran protagonista del momento. O al menos esa era la idea. Pero entonces, unos 200 niños y niñas aparecieron en escena para llevarse toda la atención de los espectadores.

Centros participantes Unos 200 niños participaron ayer en la XIV edición de los Menudos Juegos de Invierno de la Asociación de Centros Infantiles de Tenerife Acinte. Y hasta once escuelas formaron parte del encuentro que, como cada año, sirvió para recaudar fondos para una causa benéfica. Centro Infantil El Oso Mimoso, en Santa Cruz.

Centro Infantil El creyón de Sofi, en Santa Cruz.

Centro Infantil Nanín, en Santa Cruz.

Centro Infantil Indalín, en Candelaria.

Centro Infantil Mi casita del árbol, en Santa Cruz.

Centro Infantil El Jardín, en Santa Cruz.

Centro Infantil La casa de Alicia, en La Laguna.

Centro Infantil El barco de Buba, en La Laguna.

Centro Infantil Princesa Yballa, en La Cuesta.

Centro Infantil Patuco, en Santa Cruz.

Centro Infantil La Higuerita, en La Cuesta.

Acinte –principal entidad organizadora del evento–, y en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz, celebró su XIV edición de los juegos. Un episodio bastante ansiado por los tinerfeños que concede a estos padres orgullosos la oportunidad de ver a sus hijos desenvolverse en actividades físicas. Entre ellos, el pequeño Julio Amaral. Es alumno del centro de Educación Infantil Indalín, ubicado en Candelaria, y se estrenó como participante con esta edición. Aunque para sus padres no fue una experiencia nueva. «Su hermano mayor participó hace tres años y siempre es un placer volver y disfrutar de esta iniciativa tan generosa», apuntó su padre, Armando Amaral.

Para él es curioso ver como su «chiquitín» se comporta tan bien con sus profesores y les hace tanto caso, a diferencia de las «trastadas» que hace en casa. Pero hay una explicación detrás. Los pequeños llevan meses entrenando en clase para dar lo mejor de sí en este gran evento. «En casa no deja de repetir lo que ha aprendido: preparados, listos, ¡ya!».

Causa benéfica

Aunque, quizás, lo más importante de estos juegos es que permiten recaudar fondos para una causa benéfica. Como cada año, Acinte escoge una entidad beneficiaria a la que destinar el dinero recopilado, que procede del coste de las entradas del evento –a cuatro euros–. En esta ocasión, la gran afortunada fue la Fundación Aldis.

El cheque de tres mil euros fue el verdadero regalo de Navidad para la directora de la asociación, Jennifer Ramos, y para las más de cien personas que atiende la entidad. «Estamos muy agradecidos de recibir este apoyo económico que llega en el mejor momento posible», confesó Ramos.

Menores con discapacidad

Aldis se encarga de atender a menores con diversidad funcional para mejorar su calidad de vida y las de sus familiares. Pero este dinero irá a parar a un proyecto concreto de la fundación, que centra su atención en niños con más de siete años y que representan el 40% de los beneficiarios de la entidad. «La iniciativa, que se desarrolla entre iguales, les ofrece la oportunidad de aprender a gestionar emocionalmente sus asuntos personales», detalló.

Por su parte, la presidenta de Acinte, Ana Gaitán, señaló que esta edición evidencia el compromiso de Acinte con la solidaridad y el bienestar de los menores. «Es un evento que hay que cuidar porque fomenta esa libertad de movimiento en los niños y, además, permite reunir a las familias en una época tan bonita como es la Navidad», concluyó.