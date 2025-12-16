Jesús Vázquez 'iluminará' la Navidad en Tejeda
El acto de encendido tendrá lugar este miércoles
El municipio de Tejeda se prepara para vivir una noche mágica. Tras proclamarse vencedor de la duodécima edición de la icónica campaña ‘Juntos brillamos más’ de Ferrero Rocher, el pueblo encenderá por primera vez la impresionante iluminación navideña, que ha recibido como premio gracias al apoyo masivo recibido durante la votación.
Para la ocasión, el presentador Jesús Vázquez será el maestro de ceremonias en el acto de encendido, que se celebrará este miércoles, 17 de diciembre, a las 18:30 horas. Este acto simboliza no sólo la llegada de la Navidad, sino el reconocimiento al encanto, la tradición y la belleza de Tejeda, situándose en el centro del mapa nacional durante estas fiestas.
Acto de encendido
Además de Jesús Vázquez, en el acto de encendido estarán presentes también el alcalde de Tejeda, Francisco Juan Perera, y representantes del equipo directivo de Ferrero Rocher.
Refuerzo del transporte público
Con motivo del encendido navideño, Tejeda contará con un refuerzo del transporte público, para que quienes deseen disfrutar de este acto eviten usar su vehículo privado.
En concreto, el servicio de transporte público gestionado por Global anuncia la intensificación de la Línea 305 (San Mateo - Tejeda), por lo que subir en guagua será una opción recomendable para evitar atascos y aglomeraciones de coche sin poder estacionar.
Horarios de las guaguas
San Mateo - Tejeda
08:00 | 10:30 | 12:30 | 14:10 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 20:00
Las Palmas - Tejeda
14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:00
Tejeda - San Mateo
06:20 | 07:00 | 09:00 | 11:30 | 13:00 | 15:00 | 15:05 | 17:00 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45
Tejeda - Las Palmas
21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30
