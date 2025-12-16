Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jesús Vázquez 'iluminará' la Navidad en Tejeda

El acto de encendido tendrá lugar este miércoles

Panorámica de Tejeda.

Panorámica de Tejeda. / www.ferrerorocher.com

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El municipio de Tejeda se prepara para vivir una noche mágica. Tras proclamarse vencedor de la duodécima edición de la icónica campaña ‘Juntos brillamos más’ de Ferrero Rocher, el pueblo encenderá por primera vez la impresionante iluminación navideña, que ha recibido como premio gracias al apoyo masivo recibido durante la votación.

Para la ocasión, el presentador Jesús Vázquez será el maestro de ceremonias en el acto de encendido, que se celebrará este miércoles, 17 de diciembre, a las 18:30 horas. Este acto simboliza no sólo la llegada de la Navidad, sino el reconocimiento al encanto, la tradición y la belleza de Tejeda, situándose en el centro del mapa nacional durante estas fiestas.

Acto de encendido

Además de Jesús Vázquez, en el acto de encendido estarán presentes también el alcalde de Tejeda, Francisco Juan Perera, y representantes del equipo directivo de Ferrero Rocher.

Refuerzo del transporte público

Con motivo del encendido navideño, Tejeda contará con un refuerzo del transporte público, para que quienes deseen disfrutar de este acto eviten usar su vehículo privado.

Noticias relacionadas y más

Cartel del concurso.

Cartel del concurso. / E. D.

En concreto, el servicio de transporte público gestionado por Global anuncia la intensificación de la Línea 305 (San Mateo - Tejeda), por lo que subir en guagua será una opción recomendable para evitar atascos y aglomeraciones de coche sin poder estacionar.

Horarios de las guaguas

San Mateo - Tejeda

08:00 | 10:30 | 12:30 | 14:10 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 20:00

Las Palmas - Tejeda

14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:00

Tejeda - San Mateo

06:20 | 07:00 | 09:00 | 11:30 | 13:00 | 15:00 | 15:05 | 17:00 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45

Tejeda - Las Palmas

21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30

TEMAS

