El festival Starmus se celebrará entre Tenerife y La Palma en su regreso a Canarias en 2026

El evento de divulgación científica y música regresará a la isla capitalina tras una década en el extranjero

El Gobierno y los cabildos insulares aportan 4,4 millones de euros para su celebración

Jane Goodall durante el festival Starmus celebrado en La Palma.

Jane Goodall durante el festival Starmus celebrado en La Palma. / Luis G Morera (efe)

Verónica Pavés

Verónica Pavés

Santa Cruz de Tenerife

Starmus volverá a la isla de Tenerife en 2026 tras diez años en el extranjero y repetirá en La Palma tras el éxito cosechado en la edición especial de 2025. Entre las novedades, el evento propondrá un nuevo premio en honor a la primatóloga y madrina del evento Jane Goodall, quien falleció en octubre de este año a los 91 años tras una vida dedicada a la ciencia.

En este sentido, las instituciones canarias realizarán una inversión de 4,4 millones de euros para su puesta en marcha. En concreto, el Gobierno de Canarias ha presupuestado una partida de 1,5 millones de euros, el Cabildo de Tenerife con una de 2,5 millones y el Cabildo de La Palma aproximadamente 400.000 euros para este fin.

Entre los asistentes confirmados se encuentran el guitarrista y astrofísico Brian May - cofundador de Starmus- , Martín Rees, astrónomo real de Reino Unido; Roger Penrose, premio Nobel de Física de 2020 por sus hallazgos sobre los agujeros negros; Michael Hintze, empresario y filántropo; la microbióloga Emmanuelle Charpentier, premio Nobel de Química en 2020 por su desarrollo de las tijeras genéticas; y Tony Fadell, fundador de iPod.

(habrá ampliación)

Los costes laborales suben un 3,1% en el tercer trimestre en Canarias y los salarios aumentan un 2,5%

El precio medio de la vivienda en alquiler en Canarias sube un 8,7% interanual en noviembre, según Fotocasa

El festival Starmus se celebrará entre Tenerife y La Palma en su regreso a Canarias en 2026

Canarias concentra una de cada cinco viviendas irregulares de Airbnb sancionadas con 64 millones por Consumo

Jesús Vázquez 'iluminará' la Navidad en Tejeda

Las arcas canarias movilizan ya 53 millones para 400 afectados por el volcán de La Palma

Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación del Gobierno de España: "Para el desarrollo del sector aeroespacial hace falta talento y Canarias lo tiene"

Incertidumbre en Canarias ante las partidas que el Estado destina a la atención de los menores

