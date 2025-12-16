La DGT refuerza el control y la vigilancia del consumo de alcohol y otras drogas en Canarias en las fechas previas a la Navidad

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha presentado hoy la campaña de control y vigilancia sobre alcohol y otras drogas que la Dirección General de Tráfico (DGT) del Ministerio del Interior lleva a cabo durante esta semana para reducir los comportamientos de alto riesgo tanto en las vías urbanas como en las interurbanas.

En la presentación, el delegado del Gobierno ha estado acompañado por la jefa provincial de la DGT en Las Palmas, Eva Canitrot, y por el jefe provincial de la DGT en Santa Cruz de Tenerife, Fulgencio Marín, así como por la delegada en Canarias de STOP Accidentes, Zeltia Rodríguez

Medidas preventivas

Hasta el próximo 21 de diciembre, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto con la Policía Local, llevará a cabo servicios de control y vigilancia del tráfico para reducir el consumo de drogas por parte de los conductores, fundamentalmente del alcohol, que se mantiene como segunda causa concurrente más frecuente en los siniestros de tráfico en las vías de circulación.

En concreto, el consumo de alcohol estuvo presente en el 12% de los accidentes del pasado 2024. Al mismo tiempo, fue factor concurrente en el 28% de los siniestros de tráfico con víctimas mortales, con 273 casos asociados.

“Conducir después de beber alcohol multiplica entre 2 y 15 el riesgo de sufrir un accidente. Y no sólo está relacionado con una mayor accidentalidad, sino que también repercute en una mayor mortalidad porque es un factor vinculado con un peor pronóstico en las lesiones sufridas”, afirma el delegado del Gobierno en Canarias, quien señala que “por eso, es particularmente importante concienciar en estos días previos a las fiestas navideñas sobre el consumo de sustancias como el alcohol durante las celebraciones, especialmente aquellas que vayan a exigir que nos desplacemos después en coche o moto”.

“Aunque nos creamos en pleno uso de nuestras facultades físicas y mentales, con la ingesta de alcohol estamos incrementando el riesgo de sufrir un siniestro, incluso con las tasas de alcoholemia dentro de los márgenes legales permitidos: la única tasa segura es 0,0%”, destaca Anselmo Pestana, que añade que hay que ser consecuente: “Debemos tratar de impedir que otras personas que hayan bebido cojan el coche, y en todo caso, nunca subir a un vehículo con dichas personas”.

El alcohol, la sustancia más consumida por los conductores fallecidos

Según se desprende de la Memoria 2024 de hallazgos toxicológicos en víctimas mortales de accidentes de tráfico , del total de 937 conductores fallecidos en accidente de tráfico y sometidos a autopsia y análisis toxicológico, 452 arrojaron resultados positivos a alcohol, drogas de abuso y psicofármacos, aisladamente, o en combinación.

El alcohol sigue siendo la sustancia más consumida por los conductores fallecidos, seguido de la cocaína y el cannabis y, en tercer lugar, de los psicofármacos.

En la Campaña Especial de Vigilancia y Control realizada entre los días 14 al 20 de julio de 2025, 4.480 conductores fueron denunciados por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Concretamente de las 210.957 pruebas realizadas, se detectaron 2.248 conductores por dar positivo a drogas y 2.232 por alcohol.