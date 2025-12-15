Turrones y polvorones para perros: la novedad navideña de El Lobo llega a Hiperdino
La cadena Hiperdino amplía su sección de Mascotas con productos de la marca El Lobo, que incluyen turrones de zanahoria y coco, y polvorones de arroz, tras dos años de estudios avalados por veterinarios.
E. D.
Hiperdino pone a la venta los primeros turrones y polvorones para perros elaborados por la histórica marca El Lobo. Se trata de una gama pionera en el mercado que destaca por estar formulada con ingredientes 100% naturales, adaptados específicamente al consumo animal.
La compañía Confectionary Holding, propietaria de marcas tan reconocidas como 1880, Doña Jimena, El Lobo o Casa 1880, ha impulsado esta innovadora línea dirigida a mascotas, que incluye dos variedades de turrón —zanahoria y coco— en formato de 80 gramos, y polvorones de arroz en formato de 120 gramos. Estos productos no contienen azúcares añadidos y han sido desarrollados tras dos años de pruebas y estudios avalados por veterinarios, según detalla la empresa.
El director del Departamento Comercial de Hiperdino, Álvaro Fernández Fournier, explica que esta iniciativa responde “a la tendencia creciente de ofrecer alimentos más saludables y de mayor calidad a los animales de compañía”. Añade que la cadena se apoya en “la garantía de calidad de la reputada marca El Lobo, con décadas de experiencia en la elaboración de delicatesen navideñas, que ahora amplía su catálogo hacia el público de las mascotas”.
Fernández Fournier subraya que, en un contexto en el que cada vez más hogares canarios cuentan con un perro como parte de su familia, Hiperdino ha querido incorporar esta gama a su amplia sección de Mascotas. “Estoy convencido de que serán un éxito durante estas fechas”, afirma.
Una marca con tres siglos de tradición
Confectionary Holding, liderada por su CEO Rubén López Coloma, mantiene su producción en dos plantas ubicadas en Jijona (Alicante) y Alcaudete (Jaén). La primera está especializada en turrones y productos de obrador como mazapanes, elaborados siguiendo procesos tradicionales que se remontan a hace más de 300 años. La planta jienense, por su parte, concentra la producción de especialidades, chocolates y dulces navideños.
- El Teide se viste de blanco con Emilia, que deja la mayor nevada desde 2016 y cierra accesos por seguridad
- La Universidad de La Laguna y Rosa María Aguilar, absueltas tras la demanda de TECH Universidad Tecnológica
- Alertas por viento, lluvia y nieve para afrontar este sábado la peor parte de la borrasca Emilia
- La Aemet advierte: la borrasca Emilia trae un temporal de viento, oleaje y precipitaciones intensas a Canarias
- Continúa la búsqueda de una persona tras el golpe de mar en Los Gigantes que deja cuatro muertos
- El SMI podría subir 90 euros en 2026: el anuncio de Yolanda Díaz que beneficiaría a miles de canarios
- Localizado un cadáver en estado de momificación en un barranco de La Palma
- Navidad blanca en Canarias por una borrasca que traerá viento, lluvia e incluso nieve