Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación del Gobierno de España: "Para el desarrollo del sector aeroespacial hace falta talento y Canarias lo tiene"

Dentro de las Islas se habla de las muchas posibilidades que tiene Canarias en el ámbito aeroespacial. ¿Desde fuera también se ven esas ventajas?

Sí, por un lado está el talento interno, el desarrollo tecnológico, tanto en la ULPGC como en la ULL o el Instituto Astrofísico de Canarias, por ejemplo. El talento es un elemento fundamental para desarrollar cualquier cosa, sin él no se va a ningún lado, y Canarias lo tiene. A eso se añaden las condiciones para realizar pruebas, el Archipiélago cuenta con el espacio suficiente para lanzar vehículos autónomos, drones... Las condiciones meteorológicas son muy buenas, pero también hay una voluntad, que es muy necesaria.

¿Voluntad de quiénes?

Es muy necesario que todo el mundo esté de acuerdo en que esto es una oportunidad para las Islas, y congresos como este demuestran que es así.

Hablemos de financiación. Hay un Perte Aeroespacial. El año próximo finaliza el plazo para la ejecución de los fondos Next Generation. ¿Se llega a tiempo?

En este ámbito están movilizados ya todos los fondos. Por supuesto hay proyectos que están corriendo y que terminarán en tiempo y forma. Quiero decir que a finales de año tendremos la entrega de algunas compras precomerciales esenciales y algunos otros proyectos terminarán a lo largo del año que viene, proyectos de investigación y desarrollo. El Perte está prácticamente ejecutado podemos decir y otra cosa importante es que solo el 30% de los fondos son del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). El resto están en los presupuestos generales del Estado y esto hace que las actividades aeroespaciales sean más estables.

¿Europa está al corriente?

Hace tres semanas, España comprometió unos 155 millones de euros más al año para la Agencia Espacial Europea, y esa es una cantidad que irá a parar a las empresas españolas. Tendrán acceso también empresas canarias y la comunidad autónoma ha sido beneficiaria de muchas de las actuaciones. Hay oportunidad más allá de las que ha habido ya. El transporte aeroespacial ha sido parte muy importante, pero se abre un mundo a futuro.

¿El sector privado responde?

Sí. Este congreso y el clúster Aeroespacial canario son claros ejemplos de ello. En el clúster no solo hay entidades públicas, sino que principalmente son privadas. Desde luego que las empresas ven una oportunidad. En España siempre decimos que la inversión privada en I+D es más escasa que en otros países y tenemos que apuntalarla de alguna manera. Y luego está la especial situación fiscal de las Islas.

¿Este parámetro pesa?

Digamos que hay que explicarlo mejor hacia fuera para atraer más inversión en tecnología. Es una de las ayudas, digamos, indirectas que siempre utilizamos para atraer financiación privada.

¿Puede un sector tan innovador como este cubrir un espacio importante en el PIB?

Sí. El turismo es protagonista en Canarias e innovar por esta rama de actividad que tan bien se conoce aquí es un valor seguro. Porque algunos de los aspectos que trata este sector contribuyen al turismo de alguna manera.

¿De qué modo?

El transporte aéreo está muy identificado con el turismo y muy relacionado. El transporte aéreo autónomo podría ser muy importante. El sector aeroespacial en particular tiene la capacidad de generar unos puestos de trabajo muy atractivos. La atracción de talento tiene que formar parte de esa estrategia de diversificación.

Más allá de esa atracción, ¿ve posible que se geste aquí un caldo de cultivo que fomente la irrupción de una industria auxiliar atendida por mano de obra local?

Esto es muy importante. Es muy importante que las administraciones estemos coordinadas. Desde el Perte Aeroespacial estamos haciendo mucho hincapié en todo lo que tiene que ver con la formación, sobre todo en el ámbito de la formación profesional. Las universidades tienen mucha autonomía y mucha capacidad de generar talento también para el desarrollo de la industria, pero en la FP, desde el Gobierno de España estamos haciendo una labor enorme para generar catálogos de capacidades orientadas a este sector. Las comunidades autónomas han de asumirlas porque las competencias en educación están transferidas a ellas. Es importante atinar bien en el ámbito de la FP, porque el periodo de formación es más corto, es más fácil poner en marcha estos programas y también lo es la colaboración entre comunidades autónomas.

¿Qué es el transporte aéreo autónomo al que aludía antes?

Está en desarrollo, porque la tecnología existe pero hay unos obstáculos que salvar. Primero, la capacidad para hacer pruebas, y, además, la seguridad. En cuanto podamos hacer más pruebas, porque entenderá que sin probar no es posible avanzar, y articular protocolos que garanticen la seguridad, el aumento de su protagonismo será exponencial. Veremos al inicio transporte de mercancías entre las islas o, dentro de estas, a lugares remotos o de difícil acceso. Luego llegaría ya el transporte de personas.

Le he preguntado por Canarias, ¿pero qué lugar ocupa España en esta carrera?

Como todos los países, ocupa un lugar muy avanzado en algunos aspecto y no tanto en otros. El propio Perte Aeroespacial ha sido un paso de gigante para alcanzar la posición tecnológica preponderante que luce hoy.

¿En qué es protagonista?

Por ejemplo, en el ámbito de los lanzadores de pequeños satélites o de las comunicaciones seguras, con encriptación cuántica. Lo mismo ocurre con los vehículos no tripulados. La empresa Aerolaser, pyme del año 2024, es canaria y utiliza estos vehículos no tripulados para monitorizar sistemas energéticos, por ejemplo. Es una labora muy importante para todo el mundo. Lo que está claro es que no podemos ser buenos en todo. Entonces, lo que hay que saber es dónde tenemos esa capacidad de influir y creo que en España se ha dado un salto de gigante en pocos años.

¿Diría que se invierte lo suficiente o hay recorrido para la mejora en este aspecto?

Por dar un dato, en la última conferencia ministerial de la Agencia Espacial Europea, la que le decía antes que se celebró hace tres semanas, España aparece como cuarto país en inversión en el ámbito espacial para el próximo trienio, superando incluso al Reino Unido, por ejemplo. n