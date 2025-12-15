Opciones de regalo imprescindibles para esta Navidad: la propuesta de Worten Canarias.
Con la llegada de la Navidad, Worten Canarias nos invita a descubrir un amplio catálogo de regalos para sorprender a toda la familia. Tecnología, pequeño electrodoméstico, gaming, movilidad urbana y productos para el hogar destacan entre las propuestas que este año llenan las 23 tiendas y la web canarias.worten.es.
“Queremos que elegir un regalo sea fácil, rápido y emocionante. En Worten Canarias hemos reunidolasideasmásbuscadasdeestasfiestas,adaptadasatodoslospresupuestos.Esperamos a todos nuestros clientes, que recibirán un trato cercano y un asesoramiento personalizado”, señala el equipo de Worten.
Entre las ideas más destacadas encontramos los ordenadores portátiles un clásico que nunca falla, pensados para estudiantes y profesionales que necesitan rendimiento y movilidad. Pantallas de alta resolución y baterías de larga duración.
Ademásdeconsolasyaccesoriosgamingdeúltimageneración,siendounéxitoaseguradoentre los más jóvenes y los fans del gaming.
Smartwatchesy pulseras de actividad. Son el regalo perfecto para empezar 2026 cuidando la salud. Incluyen monitorización avanzada del sueño, estrés y métricas deportivas profesionales.
Otro de los regalos más buscado son los Auriculares inalámbricos de última generacióncon cancelación activa de ruido y hasta 30 horas de autonomía, ideales para amantes de la música, el deporte o quienes teletrabajan.
Respecto al hogar y a soluciones prácticas que facilitan el día a día, se encuentra una amplia gama de electrodomésticos desde cafeteras estilo Moka, vinotecas, y frigoríficos americanos para guardar todas tus comidas navideñas, además de los últimos robotscon mapeo inteligente, aspirado potente y control desde el móvil indispensables para quienes tienen mascota.
Una alternativa sostenible para regalar son los patinetes y bicicletas. Modelos adaptados a diferentes edades, potencias y necesidades urbanas.
Para los más creativos Worten ofrece un amplio catálogo de regalos sorprendentes, juegos de mesas, libros, juguetes, productos para mascotas, herramientas de bricolaje, entre otros.
Además, esta Navidad, Worten facilita más que nunca la experiencia de compra. Con devolucionesampliadashastael31deenero,paraquelosclientespuedanadquirirsusregalos sin preocupaciones, y también, con opciones de financiación pensados para adaptarse a cualquier presupuesto.
Para quienes prefieren comprar desde casa, lo podrán hacer a través de la página oficial canarias.worten.es.con su amplio catálogo de productos y todas las ventajas de compra, con el servicio de recogida en tienda totalmente gratuito evitando colas y aglomeraciones de los últimos días.
- El Teide se viste de blanco con Emilia, que deja la mayor nevada desde 2016 y cierra accesos por seguridad
- La Universidad de La Laguna y Rosa María Aguilar, absueltas tras la demanda de TECH Universidad Tecnológica
- La Lotería Nacional deja tres premios en Canarias por valor de 285.000 euros
- Alertas por viento, lluvia y nieve para afrontar este sábado la peor parte de la borrasca Emilia
- La Aemet advierte: la borrasca Emilia trae un temporal de viento, oleaje y precipitaciones intensas a Canarias
- Continúa la búsqueda de una persona tras el golpe de mar en Los Gigantes que deja cuatro muertos
- El SMI podría subir 90 euros en 2026: el anuncio de Yolanda Díaz que beneficiaría a miles de canarios
- Localizado un cadáver en estado de momificación en un barranco de La Palma