Opciones de regalo imprescindibles para esta Navidad: la propuesta de Worten Canarias.

Con la llegada de la Navidad, Worten Canarias nos invita a descubrir un amplio catálogo de regalos para sorprender a toda la familia. Tecnología, pequeño electrodoméstico, gaming, movilidad urbana y productos para el hogar destacan entre las propuestas que este año llenan las 23 tiendas y la web canarias.worten.es.

“Queremos que elegir un regalo sea fácil, rápido y emocionante. En Worten Canarias hemos reunidolasideasmásbuscadasdeestasfiestas,adaptadasatodoslospresupuestos.Esperamos a todos nuestros clientes, que recibirán un trato cercano y un asesoramiento personalizado”, señala el equipo de Worten.

Entre las ideas más destacadas encontramos los ordenadores portátiles un clásico que nunca falla, pensados para estudiantes y profesionales que necesitan rendimiento y movilidad. Pantallas de alta resolución y baterías de larga duración.

Ademásde consolasyaccesoriosgaming deúltimageneración,siendounéxitoaseguradoentre los más jóvenes y los fans del gaming.

Smartwatches y pulseras de actividad . Son el regalo perfecto para empezar 2026 cuidando la salud. Incluyen monitorización avanzada del sueño, estrés y métricas deportivas profesionales.

Otro de los regalos más buscado son los Auriculares inalámbricos de última generación con cancelación activa de ruido y hasta 30 horas de autonomía, ideales para amantes de la música, el deporte o quienes teletrabajan.

Respecto al hogar y a soluciones prácticas que facilitan el día a día, se encuentra una amplia gama de electrodomésticos desde cafeteras estilo Moka, vinotecas, y frigoríficos americanos para guardar todas tus comidas navideñas, además de los últimos robots con mapeo inteligente, aspirado potente y control desde el móvil indispensables para quienes tienen mascota.

Una alternativa sostenible para regalar son los patinetes y bicicletas . Modelos adaptados a diferentes edades, potencias y necesidades urbanas.

Para los más creativos Worten ofrece un amplio catálogo de regalos sorprendentes, juegos de mesas, libros, juguetes, productos para mascotas, herramientas de bricolaje, entre otros.

Además, esta Navidad, Worten facilita más que nunca la experiencia de compra. Con devolucionesampliadashastael31deenero,paraquelosclientespuedanadquirirsusregalos sin preocupaciones, y también, con opciones de financiación pensados para adaptarse a cualquier presupuesto.