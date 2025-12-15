El Gobierno de Canarias pone en marcha 1.549 plazas en los próximos dos años para reforzar su plantilla pública

El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes una nueva Oferta Pública de Empleo (OPE) con 556 plazas correspondientes al año 2025 —242 para personal funcionario de carrera y 314 para laboral fijo—. Con esta medida, el Ejecutivo autonómico alcanza un total de 1.549 plazas públicas entre las OPE de 2023, 2024 y 2025, y prevé iniciar la convocatoria de la primera de ellas (la de 2023) a comienzos de 2026, mientras que las de 2024 y 2025 se desarrollarán entre 2026 y 2027.

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, explicó tras el Consejo de Gobierno que con la OPE de 2025 el Ejecutivo “se pone al día” en la gestión de las ofertas dentro del plazo legal de tres años, lo que permitirá convocar las plazas "sin agobios ni acumulación de convocatorias pendientes".

Regularización de las OPE pendientes

La consejera ofreció un balance de la gestión realizada desde julio de 2023, cuando el Ejecutivo se encontró con varias ofertas de empleo entre 2019 y 2023 sin convocar o sin culminar su tramitación. Desde entonces, aseguró, se ha finalizado la OPE de 2018, que estaba convocada pero pendiente de cierre, y se han convocado y completado las OPE de 2019, 2020, 2021 y 2022.

Además, explicó que se han incorporado nuevas plazas a las ofertas de 2023 y 2024, junto a las de este año. Barreto señaló que este proceso ha sido posible gracias a un plan de choque de refuerzo de personal en la Dirección General de Función Pública, puesto en marcha a principios de 2025, que ha permitido recuperar el ritmo de gestión y convocatorias y evitar la pérdida de la tasa de reposición autorizada por el Estado.

Más de 1.500 plazas públicas en dos años

Con la OPE aprobada este lunes, el Gobierno de Canarias suma 1.549 plazas públicas en las tres ofertas aprobadas desde 2023: 468 plazas en 2023, 525 en 2024 y 556 en 2025. La planificación prevé que las primeras convocatorias correspondan a la OPE de 2023, que se desarrollarán a comienzos de 2026; posteriormente se sacarán las plazas de 2024, y finalmente las de 2025, previsiblemente durante 2027, dentro del periodo de ejecución de tres años que establece la normativa.

Según la consejera, esta planificación “consolida la recuperación del empleo público y refuerza los servicios esenciales” de la Administración autonómica.

La titular de Presidencia destacó que el objetivo del Ejecutivo es mantener el ritmo de convocatorias para garantizar una gestión ágil, reforzar la estabilidad laboral y mejorar la atención al ciudadano. En su opinión, la OPE de 2025 marca un punto de inflexión, ya que “supone cerrar un ciclo y situar a la Administración canaria al día en su planificación de personal, tras años de acumulación de convocatorias sin ejecutar”.

Detalle de la OPE 2025

La OPE de 2025 contempla un total de 556 plazas, de las cuales 242 corresponden a personal funcionario de carrera y 314 a personal laboral fijo, todas ellas de acceso libre.

De las plazas ofertadas para funcionarios contempladas en el decreto, 169 corresponden a convocatorias de acceso libre y 73 a promoción interna. La distribución incluye cuerpos y especialidades como administradores generales (16), administradores jurídicos (4), administradores financieros y tributarios (6), estadísticos superiores (5), ingenieros industriales (1), ingenieros de montes (1), telecomunicaciones (3), técnicos de prevención (1), letrados (1), médicos de administración sanitaria (16), veterinarios de agricultura (1), veterinarios de administración sanitaria (2), veterinarios asistenciales (3), tecnologías de la información (3), inspectores médicos (4), administración y gestión del buque (1), gestión general (7), gestión financiera y tributaria (6), archiveros ayudantes (2), bibliotecarios ayudante (1), arquitectos técnicos (2), ingenieros técnicos agrícolas (6), ingenieros técnicos forestales (2), ingenieros técnicos industriales (1), técnicos de prevención (1), trabajadores sociales (4), electricidad y automatismos (1), maniobra y navegación (3), administrativos (13), auxiliares de informática (3), auxiliares de biblioteca, archivos y centros de documentación (6), auxiliares (34) y subalternos (8).

En el ámbito de la promoción interna, se reservan 19 plazas al Cuerpo Administrativo. Además, se reservan 25 plazas para personas con discapacidad, que representan un 10% del total de plazas ofertadas, de las cuales 4 plazas se destinan a personas con discapacidad intelectual leve, moderada o límite, y 21 a otros tipos de discapacidad.

Distribución del personal laboral fijo

En cuanto al personal laboral fijo, la OPE de 2025 comprende 314 plazas, distribuidas por denominación en educadores (15), educadores infantiles (20), auxiliares de autopsias (3), técnicos especialistas (2), cocineros (48), cuidadores (29), mantenimiento-guarda (23), auxiliares de laboratorio (1), auxiliares de servicios complementarios (75), analistas II (9), ayudantes de cocina (29), camareras-limpiadoras (28), marineros (2), servicio doméstico (14), limpiadoras (7) y peones agrarios (9).

Del total, se reservan 32 plazas (10%) para personas con discapacidad igual o superior al 33%, de las cuales 6 son para personas con discapacidad intelectual leve, moderada o límite y 26 al resto de tipos de discapacidad.

Ambos decretos se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), donde podrá consultarse el contenido íntegro y sus anexos con el detalle de los cuerpos, escalas y especialidades incluidos en la Oferta Pública de Empleo de 2025.