El Gobierno de Canarias lanza dos OPE de 2025 con 556 plazas para funcionarios y personal laboral

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes dos ofertas de empleo público (OPE) correspondientes a 2025 para la Administración General de la Comunidad Autónoma, que suman un total de 556 plazas. La medida busca reforzar los servicios públicos y dar respuesta a las necesidades de personal detectadas en distintos departamentos de la administración autonómica.

Según explicó la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, tras la reunión del Ejecutivo, las plazas se reparten entre 242 puestos para personal funcionario de carrera y 314 plazas para personal laboral fijo, todas ellas por el sistema de acceso libre.

242 plazas para personal funcionario de carrera

Del total de plazas destinadas a funcionarios, 169 corresponden al ingreso libre en distintos cuerpos, escalas y especialidades de la Administración General. La oferta incluye perfiles técnicos, administrativos y especializados, lo que refleja la diversidad de áreas que requieren refuerzo.

Distribución por cuerpos y especialidades

Entre las plazas ofertadas destacan las destinadas a:

Administradores generales y especialidades jurídicas, financieras y tributarias

y especialidades jurídicas, financieras y tributarias Personal sanitario , como medicina de administración sanitaria, inspectores médicos y veterinaria

, como medicina de administración sanitaria, inspectores médicos y veterinaria Ingenierías (industriales, forestales, agrícolas y telecomunicaciones)

(industriales, forestales, agrícolas y telecomunicaciones) Tecnologías de la información , prevención de riesgos y gestión administrativa

, prevención de riesgos y gestión administrativa Perfiles culturales y técnicos , como archiveros, bibliotecarios y arquitectos técnicos

, como archiveros, bibliotecarios y arquitectos técnicos Personal administrativo, auxiliar y subalterno

La oferta incluye también plazas en áreas menos habituales, como maniobra y navegación, administración y gestión del buque o electricidad y automatismos, lo que evidencia la amplitud funcional de la Administración autonómica.

Promoción interna: el 30% de las plazas

La OPE reserva 73 plazas, equivalentes al 30% del total, para promoción interna horizontal y vertical del personal funcionario. De estas, 19 plazas se destinan específicamente al Cuerpo Administrativo, favoreciendo así la carrera profesional dentro de la propia administración.

Este sistema permite que empleados públicos puedan acceder a cuerpos superiores o cambiar de especialidad, reforzando la estabilidad y el aprovechamiento de la experiencia acumulada.

Reserva de plazas para personas con discapacidad

Del conjunto de plazas para funcionarios, se reservan 25 puestos (10%) para personas con discapacidad. De ellas:

4 plazas se destinan a personas con discapacidad intelectual leve, moderada o límite

se destinan a personas con discapacidad intelectual leve, moderada o límite 21 plazas se reservan a personas con otro tipo de discapacidad

Esta medida se enmarca en las políticas de igualdad de oportunidades e inclusión laboral impulsadas por las administraciones públicas.

314 plazas de personal laboral fijo

Además de la oferta para funcionarios, el Consejo de Gobierno aprobó la OPE de personal laboral fijo de la Administración General para 2025, con 314 plazas por acceso libre.

Principales categorías profesionales

Los puestos ofertados se concentran en áreas sociales, educativas y de servicios, entre ellas:

Educadores y educadores infantiles

Cocineros, ayudantes de cocina y camareras-limpiadoras

Cuidadores y personal de servicios complementarios

Mantenimiento, limpieza y servicio doméstico

Analistas, auxiliares de laboratorio y técnicos especialistas

Peones agrarios, marineros y personal de apoyo

Destaca especialmente el número de plazas en auxiliar de servicios complementarios, cocina y cuidados, sectores clave en la prestación de servicios públicos esenciales.

Cupo específico para discapacidad en personal laboral

En esta oferta también se reserva un 10% de las plazas (32 puestos) para personas con discapacidad igual o superior al 33%. De ellas: