Canarias se sumará el día 18 en Bruselas a la movilización europea en defensa del sector primario

El Gobierno de Canarias y las organizaciones agrarias de las Islas acudirán el próximo jueves 18 de diciembre a Bruselas para participar en una manifestación europea ante la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo para exigir un cambio en los presupuestos destinados al campo. La prioridad canaria es defender el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias (Posei), en un momento clave de negociación del Marco Financiero Plurianual 2028-2034. El objetivo es trasladar a las instituciones comunitarias la preocupación del sector ante una propuesta que, según advierten, pone en riesgo el tratamiento específico de las regiones ultraperiféricas. Así se puso de manifiesto este lunes en una reunión celebrada entre el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero; y representantes de las organizaciones profesionales agrarias del Archipiélago. El encuentro sirvió tanto para analizar el escenario europeo como para comunicar la aprobación del POSEI adicional correspondiente a la campaña de 2024.

La inquietud del sector y del Ejecutivo autonómico se centra en el planteamiento presentado por la Comisión Europea para el próximo marco financiero plurianual, que diluye el Posei como programa específico y lo integra en un esquema más general. Según explicó Quintero, esta fórmula supondría la desaparición de una ficha financiera clara y dejaría en manos de los Estados miembros la definición de las ayudas y los productos subvencionables, un escenario que las regiones ultraperiféricas consideran inasumible.

En este contexto se enmarca la movilización prevista en Bruselas, a la que se espera la asistencia de miles de productores de distintos países europeos. Desde Canarias acudirá una delegación del sector agrario y del Gobierno autonómico, con la intención de visibilizar una posición común junto a otras regiones ultraperiféricas. La presidenta de COAG Canarias, Mari Carmen Pérez, subrayó esta mañana tras la reunión que “no se va a bajar la bandera” y que el objetivo es defender que el Posei quede fuera de un paquete único que, a su juicio, pondría en peligro la viabilidad de la agricultura y la ganadería en las Islas. Tanto el Ejecutivo canario como las organizaciones agrarias insistieron en la necesidad de mantener un frente común en este proceso. En ese sentido, se valoró de forma positiva que el ministro de Agricultura, Luis Planas, haya manifestado públicamente su apoyo a la singularidad de las regiones ultraperiféricas y al mantenimiento del POSEI, aunque desde Canarias se reclama una implicación directa del presidente del Gobierno de España en las negociaciones europeas.

Encuentro en febrero

El presidente canario, Fernando Clavijo apuntó esta mañana la posibilidad de celebrar en febrero, tras el Carnaval, un encuentro en Canarias con organizaciones agrarias de España, Francia y Portugal, los tres Estados miembros con regiones ultraperiféricas, para coordinar posiciones y definir estrategias conjuntas ante la evolución de las negociaciones en Bruselas.

La reunión de esta mañana sirvió también para abordar una cuestión inmediata para el sector: la aprobación del Posei adicional correspondiente a 2024. El Consejo de Gobierno dio luz verde este lunes a una aportación de 11,2 millones de euros, de los que 8,5 millones fueron aprobados en esta última sesión y el resto había sido adelantado en semanas anteriores. En total, 7.803 agricultores y ganaderos se beneficiarán de estas ayudas. Según explicó el consejero de Agricultura, el Gobierno de Canarias ha tenido que asumir nuevamente con fondos propios una cantidad que corresponde abonar al Estado, elevando a 24,9 millones de euros el importe adelantado en las tres últimas campañas. "Es un ingreso al que el sector tiene derecho y que resulta clave para compensar los sobrecostes derivados de nuestra condición de región ultraperiférica”, señaló Quintero.

Desde las organizaciones agrarias se valoró positivamente la aprobación del Posei adicional, al considerar que aporta certidumbre a final de año y permite mantener la planificación económica de las explotaciones. No obstante, insistieron en que la prioridad sigue siendo garantizar el futuro del programa a nivel europeo, al entender que de ello depende la supervivencia del sector primario en Canarias.