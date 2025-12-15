Canarias, segunda comunidad donde más cayó la compraventa de viviendas en octubre: un 11% menos

Las operaciones de compraventa de viviendas en Canarias cayeron un 11% en octubre, con respecto al mismo mes de octubre del año anterior. De esta manera, el archipiélago se convirtió en la segunda comunidad autónoma donde más disminuyeron este tipo de operaciones, junto a Baleares. Los dos archipiélagos solo fueron superados por Madrid, lugar que anotó una bajada del 11,7%, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En total, en Canarias se registraron el pasado mes de octubre 2.287 compraventas de viviendas, frente a las 2.516 de un año atrás, cuando incluso se incrementaron un 44,9 % en comparación con el mismo mes de 2023, según la última Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad elaborada por el INE.

Menos operaciones

En concreto, esta revela que las islas fueron la segunda región con menor cantidad de operaciones de ese tipo por cada 100.000 habitantes, con una cifra de 121 que apenas superó a la del final de la cola, que fue Navarra con 120.

En el conjunto de España, en cualquier caso, la cifra de compraventas de viviendas disminuyeron también respecto a octubre de 2024, si bien en mucha menor proporción que en Canarias, un 2,5 %, conforme a los datos del INE.

Estos detallan que, de los 2.287 hogares que cambiaron de manos en las islas en el mes en cuestión, 81 eran viviendas protegidas y 2.206 del mercado libre, siendo de segunda mano 1.628 y nuevas 659.