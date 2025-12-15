Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accesos al Parque Nacional del TeideEl 'basurazo'Navidad en TenerifeExpulsión poblacionalLa IA en las aulas canarias
instagramlinkedin

Canarias, segunda comunidad donde más cayó la compraventa de viviendas en octubre: un 11% menos

De las 2.287 viviendas vendidas en el archipiélago en dicho mes, 81 eran protegidas y 2.206 del mercado libre

Una mujer observa las ofertas de una inmobiliaria, archivo.

Una mujer observa las ofertas de una inmobiliaria, archivo. / Ricardo Rubio - Europa Press

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Las operaciones de compraventa de viviendas en Canarias cayeron un 11% en octubre, con respecto al mismo mes de octubre del año anterior. De esta manera, el archipiélago se convirtió en la segunda comunidad autónoma donde más disminuyeron este tipo de operaciones, junto a Baleares. Los dos archipiélagos solo fueron superados por Madrid, lugar que anotó una bajada del 11,7%, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En total, en Canarias se registraron el pasado mes de octubre 2.287 compraventas de viviendas, frente a las 2.516 de un año atrás, cuando incluso se incrementaron un 44,9 % en comparación con el mismo mes de 2023, según la última Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad elaborada por el INE.

Menos operaciones

En concreto, esta revela que las islas fueron la segunda región con menor cantidad de operaciones de ese tipo por cada 100.000 habitantes, con una cifra de 121 que apenas superó a la del final de la cola, que fue Navarra con 120.

En el conjunto de España, en cualquier caso, la cifra de compraventas de viviendas disminuyeron también respecto a octubre de 2024, si bien en mucha menor proporción que en Canarias, un 2,5 %, conforme a los datos del INE.

Noticias relacionadas y más

Estos detallan que, de los 2.287 hogares que cambiaron de manos en las islas en el mes en cuestión, 81 eran viviendas protegidas y 2.206 del mercado libre, siendo de segunda mano 1.628 y nuevas 659.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Teide se viste de blanco con Emilia, que deja la mayor nevada desde 2016 y cierra accesos por seguridad
  2. La Universidad de La Laguna y Rosa María Aguilar, absueltas tras la demanda de TECH Universidad Tecnológica
  3. Alertas por viento, lluvia y nieve para afrontar este sábado la peor parte de la borrasca Emilia
  4. La Aemet advierte: la borrasca Emilia trae un temporal de viento, oleaje y precipitaciones intensas a Canarias
  5. Continúa la búsqueda de una persona tras el golpe de mar en Los Gigantes que deja cuatro muertos
  6. El SMI podría subir 90 euros en 2026: el anuncio de Yolanda Díaz que beneficiaría a miles de canarios
  7. Localizado un cadáver en estado de momificación en un barranco de La Palma
  8. Navidad blanca en Canarias por una borrasca que traerá viento, lluvia e incluso nieve

Turrones y polvorones para perros: la novedad navideña de El Lobo llega a Hiperdino

Canarias desactiva la mayoría de alertas tras el paso de la borrasca Emilia y mantiene la precaución en la costa

Canarias desactiva la mayoría de alertas tras el paso de la borrasca Emilia y mantiene la precaución en la costa

Récord del IRPF en Canarias con 4.000 millones de ingresos hasta octubre

Récord del IRPF en Canarias con 4.000 millones de ingresos hasta octubre

Canarias, segunda comunidad donde más cayó la compraventa de viviendas en octubre: un 11% menos

Canarias, segunda comunidad donde más cayó la compraventa de viviendas en octubre: un 11% menos

Tejeda gana el concurso de Ferrero Rocher y será el pueblo más brillante de esta Navidad

Opciones de regalo imprescindibles para esta Navidad: la propuesta de Worten Canarias.

Opciones de regalo imprescindibles para esta Navidad: la propuesta de Worten Canarias.

Los municipios canarios ceden solo 13.350 metros cuadrados tras declararse la emergencia habitacional

Los municipios canarios ceden solo 13.350 metros cuadrados tras declararse la emergencia habitacional

La IA se abre paso en las aulas de Canarias: docentes primero y alumnos después

La IA se abre paso en las aulas de Canarias: docentes primero y alumnos después
Tracking Pixel Contents