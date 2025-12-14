Vendaval con nieve en la cima de Gran Canaria

El paso de la borrasca Emilia por el Archipiélago dejó ayer nieve en las cumbres e hizo correr los barrancos, con registros de más de casi 150 litros por metro cuadrado en puntos de Gran Canaria. El reverso negativo fueron las más de 1.500 incidencias por el fuerte oleaje y el viento, con viviendas desalojadas, carreteras cerradas, árboles caídos, cancelaciones de vuelos en los aeropuertos, suspensión de trayectos marítimos y desperfectos en el mobiliario urbano, aunque sin daños personales de gravedad.

El segundo día del temporal de lluvia, nieve, viento, mala mar y tormentas golpeó con más fuerza que el viernes en todas las Islas Canarias, antes de seguir rumbo hacia el Mediterráneo. Además de esos cinco fenómenos meteorológicos, se despidió del día con un cielo rojizo poco habitual en las islas. Para este domingo se espera que la inestabilidad tienda a remitir de este a oeste y que el viento amaine.

No obstante, aún podrán continuar las precipitaciones, ya con menor intensidad, según informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que mantiene avisos naranjas de riesgo importante por fenómenos costeros adversos en todo el litoral del Archipiélago. También emite aviso naranja por lluvias en el norte de Tenerife; amarillo (riesgo) por lluvias, viento y tormentas en La Palma y La Gomera; y amarillo por viento en la cumbre de Gran Canaria y en El Hierro.

Ante ello, las autoridades insisten en pedir a la población que eviten los desplazamientos por carretera y, sobre todo, que no suban a las cumbres, pues las vías de acceso a la nieve permanecerán cortadas hasta que se retire la declaración de alerta. En Fuerteventura, un padre y su hijo tuvieron que ser rescatados por los equipos de emergencia al quedar bloqueado su vehículo en el cauce de un barranco.

Las precipitaciones -en forma de nieve, granizo y aguanieve a partir los 1.600 metros de altura- dejaron un registro máximo hasta las 21.00 horas de 145,4 litros por metro cuadrado en la estación de la Aemet en Las Llanos de la Pez, pero llovió de forma general en todo el territorio canario, con la excepción de las zonas costeras del sur.

Hasta esa hora también se habían recogido 128,4 litros en Cruz de Tejeda, 104,3 en el pueblo de Tejeda, 97,2 en Cuevas del Pinar y 9,6 en Las Tirajanas, unas aguas que llegarán a las grandes presas de las cuencas del sur, prácticamente vacías tras años de sequía. También corrió el barranco de La Aldea, con imágenes inéditas desde hace años a su paso por el casco urbano del municipio.

Las lluvias dejaron cantidades significativas en las medianías de la isla, incluso en zonas costeras, como Agaete (19,8), La Suerte (33,4), Agüimes (43,6), Arucas (19,4), Aeropuerto (40,8), La Aldea (48,6), Tasarte (35,0), Las Palmas de Gran Canaria (17,4), Tafira (23,4), Puerto de Mogán (22,5), Centro Forestal de Telde (47,2), Melenara (27,4), Teror (31,2) y Valleseco (56,0).

Emilia también dejó temperaturas bajo cero en puntos de Tenerife y La Palma, con una mínima de -2,8 grados en Izaña, -1,2 en Las Cañadas del Teide y -0,9 en el Roque de Los Muchachos. Los termómetros en Gran Canaria bajaron hasta los 0,8 grados en la cumbre.

En cuanto al viento, en Izaña se registró una racha de 146 kilómetros por hora, mientras que el aeropuerto de Gando se alcanzaron los 113 kilómetros. La tormenta también había dejado 1.237 rayos hasta primeras horas de la noche.

En Gran Canaria, la borrasca se intensificó en la madrugada del sábado, con fuertes rachas de viento que provocaron varios derrumbes en las carreteras, el más grave en el municipio de Valsequillo. Diez tramos están cerrados al tráfico, unos por precaución y otros por obras. Se trata de las GC-210 (Tejeda-Artenara), GC-210 (Artenara-La Aldea), GC-200 (Risco de Faneque), GC-605 (Ayacata-Presa de Las Niñas), GC-600 (Pozo de Las Nieves), GC-134 (Pico de Las Nieves), GC-130 (Caldera de Los Marteles a la cumbre), GC-135 (Pico de las Nieves-Emisoras), GC-213 (Los Berrazales) y GC-606 (Carrizal de Tejeda).

También cayeron árboles, muros y postes eléctricos, pero una de las imágenes que más se recordarán de Emilia será la del oleaje y la entrada del mar en los barrios costeros de Gáldar y Guía, que obligó a evacuar viviendas de primera línea de El Agujero, Los Dos Roques y Caleta de Arriba.

El Cabildo de Gran Canaria, a través del presidente Antonio Morales y del jefe de Emergencias, Federico Grillo, solicitó a la población que limite al máximo los desplazamientos y sobre todo que los ciudadanos no suban a la cumbre ni se pongan en riesgo en la costa.

«Durante esta madrugada ha llovido mucho en Gran Canaria. Eso es muy bueno, porque está entrando agua en nuestras presas. Pero también ha habido mucho viento, y eso ha generado serias incidencias en el interior de la isla. Hay un enorme riesgo de caída de árboles, de deslizamiento de piedras o de laderas», comentó Morales, quien subrayó que aunque la nieve anime a visitar la cumbre, no debe hacerse mientras no termine el temporal porque se ponen en riesgo, ponen en riesgo a sus familias y a las personas que están actuando para que las incidencias sean lo más leves posibles».

Por su parte, Grillo señaló que «la situación es complicada en la cumbre central», con registros por encima de los 100 litros, algo de nieve y sobre todo granizo en cotas un poco más bajas de lo previsto para la nevada, por lo que emplazó a evitar atascos en las carreteras más altas de la isla, en especial en determinadas zonas del término municipal de San Mateo.

Ambos recalcaron que la recomendación de no subir a la cumbre guarda relación sobre todo con la seguridad de las personas, pero también para evitar problemas de movilidad a los servicios esenciales, así como para «cuidar a los que nos cuidan». Las condiciones en la cumbre «no son buenas y hay vientos muy fuertes, por encima de los 80 kilómetros por hora, circunstancia que agudiza la sensación de frío intenso», señalaron.

Emergencias

«Lo importante es dejar esa zona cerrada, hay numerosas incidencias en carreteras de la isla y los servicios de emergencias y los de restablecimiento de las vías tienen mucho trabajo; subir significa atasco y perder el día», insistió Grillo, quien recordó que «no hay nieve de calidad» y los accesos a la cumbre por carretera permanecen cerrados.

El director técnico del Plan de Emergencias Insular (PEIN), Carlos Velázquez, explicó que hasta primera hora de la mañana se habían atendido 104 incidencias, si bien ninguna de extrema gravedad. A su juicio, «es preocupante el oleaje, por lo que es mejor abstenerse de ir a la costa».

La borrasca también afectó a la operatividad de los aeropuertos, de forma especial a los de las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Hasta la tarde, Aena había informado de 16 cancelaciones. De ellas, 11 en el aeródromo de La Palma; dos, en La Gomera; y tres en Tenerife Norte. Otro vuelo procedente de Madrid que se dirigía a este último también tuvo que ser desviados a Tenerife Sur.

En el aeropuerto de Gran Canaria hubo retrasos y el vuelo charter que debía transportar al equipo de la Unión Deportiva Las Palmas hasta Ceuta no pudo despegar en todo el día por las malas condiciones en el trayecto, ya que la borrasca se está moviendo hacia del norte de África y la Península mediterránea, donde la Aemet ha emitido un aviso rojo (peligro extremo) para varias zonas de la Comunidad Valenciana.

En el mar, el fuerte oleaje obligó a cancelar la línea entre Lanzarote y Fuerteventura, mientras que los barcos entre Gran Canaria y Tenerife tuvieron dificultades para maniobrar en Agaete. En Lanzarote y Fuerteventura corrieron los barrancos y hubo inundaciones de viviendas en Arrecife y Puerto del Rosario.