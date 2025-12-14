Récord del IRPF en las Islas con 4.000 millones de ingresos hasta octubre

La recaudación de los tributos del Estado en Canarias, sobre todo el IRPF, marca máximos históricos entre enero y octubre. La evolución de los ingresos ha ido en aumento desde 2022 alcanzando su récord este año porque entre enero y octubre se han superado los 4.000 millones de euros, concretamente 4.090,2 millones según las estadísticas de la Agencia Tributaria estatal. No solo se trata de una cantidad inédita hasta ahora sino que en términos porcentuales Canarias es la tercera comunidad autónoma con mayores niveles de recaudación en comparación con el mismo periodo de 2024 –una subida del 12,3%– después de la Comunidad Valenciana –16,5% más– y Murcia –12,5%–. La media nacional de aumento se sitúa en el 9,3%.

El incremento generalizado de los ingresos en las arcas del Estado tiene dos razones fundamentales: las subidas y cambios impositivos introducidos este año, por un lado, y el aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social con la consiguiente bajada del paro, por otro, lo que supone más gente trabajando y cotizando. Los incrementos salariales pactados en los últimos años también han propiciado saltos a tramos de superior tributación fiscal, lo que quiere decir que el trabajador ingresa más pero tiene también que pagar más impuestos. La llamada deflactación del IRPF –ajustar los tramos para que la inflación y los impuestos no se coman el poder adquisitivo de los trabajadores– no se ha producido en el tramo estatal, mientras que en el tramo autonómico comunidades como Canarias sí lo han hecho.

Los datos de la Agencia Tributaria revelan que el comportamiento de la recaudación en las dos provincias canarias ha sido desigual, con un mayor crecimiento en Las Palmas que en Santa Cruz de Tenerife. La recaudación en octubre en la provincia oriental alcanzó los 462,5 millones de euros, un 11,9% más que en el mismo mes del año anterior. Sin embargo en la provincia occidental hubo una ligera bajada del 0,2% ya que los ingresos fueron prácticamente los mismos entre un mes y otro, 295,1 millones frente a 295,7. En el acumulado entre enero y octubre los ingresos en Las Palmas alcanzaron los 2.564 millones –14,9% más– 1.000 millones más que en Santa Cruz de Tenerife, que acumuló 1.526,2 millones, un 8,2% más. En el cómputo regional en el mes de octubre las arcas estatales ingresaron 757,7 millones, un 6,8% de subida.

Ingresos y devoluciones

A nivel nacional los ingresos tributarios sumaron un total de 52.823 millones de euros, lo que supuso un aumento del 5,9% con respecto al mismo mes de 2024. El crecimiento fue resultado de un incremento del 6,1% en los ingresos brutos y del 7,6% en las devoluciones realizadas. Con el dato de octubre los ingresos acumulados en el año crecen un 9,3% respecto al periodo enero-octubre del año pasado. En el caso de los ingresos brutos el crecimiento es del 9,6%, mientras que las devoluciones realizadas aumentan un 11,1%. Con estas cifras Canarias se sitúa tres puntos porcentuales por encima de la media autonómica.

El informe mensual de recaudación de la Intervención General de la Administración del Estado evidencia que Hacienda ha ingresado hasta el mes de octubre un total de 6.575 millones de euros más por las subidas y cambios impositivos introducidos este año tanto por no deflactar el IRPF, como en el incremento de tipos del IVA y las modificaciones introducidas en el Impuesto de Sociedades. Este incremento de la presión fiscal ha provocado que la subida de los ingresos tributarios de la Administración del Estado estén por encima de la media de los impuestos del bloque de financiación canario, entre ellos el IGIC. Los últimos datos de la Agencia Tributaria Canaria (ATC) llegan hasta septiembre y hay un 7,47% de aumento, con una recaudación líquida de 1.830 millones de euros. El total de los ingresos por los tributos propios, cedidos y del REF entre enero y septiembre alcanza los 2.878 millones de euros, un 6,4% más frente al 12,3% estatal.