La IA se abre paso en las aulas de Canarias: docentes primero y alumnos después

Como en muchos otros ámbitos del día a día, la Inteligencia Artificial (IA) se cuela ya en las aulas de Canarias. Los centros escolares y las administraciones educativas reflexionan ahora sobre el uso de estas herramientas en edades tempranas y apuestan por valerse de la tecnología para facilitar únicamente recursos educativos para el profesorado, sin que el uso de estas plataformas esté aún proyectado para los menores estudiantes. «Primero hay que trabajar con los docentes, para luego poder trasladar la IA a los alumnos», sentencian los expertos de todo el país. Así, esta línea de trabajo es compartida, además, por las diferentes regiones españolas, que coordinan la implantación de la IA a través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (Intef).

Una de las prioridades de la administración educativa es crear un espacio seguro para poder emplear la Inteligencia Artificial en las aulas y mitigar al mismo tiempo los posibles inconvenientes que pueda ocasionar esta nueva herramienta. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ya ha publicado una guía sobre la IA en la que incluye directrices éticas sobre su uso a partir de los informes elaborados por la Comisión Europea en 2022.

Profesorado antes que alumnado

Seguridad, ética, inclusividad y responsabilidad son los aspectos que en ningún caso quiere dejar atrás Educación con la irrupción de la IA en las aulas. Es por esa razón que se están estableciendo diferentes enfoques, dependiendo de si el uso de estas herramientas está destinado al profesorado o al alumnado. En cualquier caso, el primero de los supuestos es el que está más desarrollado en Canarias.

Ivonne Rodríguez es la coordinadora del Área de Tecnología Educativa de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias e indica que la IA puede imponerse como una herramienta profesional para los docentes. Por eso, el despacho coordinado por el consejero Poli Suárez desarrolla ya el Plan para la Educación Digital de Canarias en el siglo XXI que incluye medidas integradas para que los profesionales de las aulas puedan introducir la tecnología en el proceso de aprendizaje al mismo tiempo que ellos mismos reciben formación y acompañamiento. La técnico reconoce que desde hace algo más de un año existe una alta demanda por parte del profesorado para acceder a estos cursos centrados en la IA, y avanza que seguro que se seguirán repitiendo a lo largo de los próximos años.

Apoyo educativo

En cualquier caso, las herramientas de IA irrumpen actualmente en las aulas canarias únicamente como apoyo para la generación de recursos educativos que se pueden adaptar a los diferentes niveles educativos y a los ritmos de aprendizaje del estudiantado, aunque «siempre teniendo en cuenta la supervisión humana», advierte Rodríguez. La coordinadora del Área de Tecnología Educativa incide también en la importancia de garantizar la protección de datos del alumnado.

En el otro lado, desde la óptica del alumnado, el reto está en prepararlo para que sean capaces de convivir con las herramientas de la Inteligencia Artificial de una forma crítica, ética y segura. En esta línea, Canarias está apostando por formar en pensamiento computacional, para que los jóvenes sean capaces de comprender que la IA no es más con una combinación de algoritmos, datos y patrones, y que también se equivoca. Estas formaciones se desarrollan en diferentes niveles educativos, desde Infantil a Formación Profesional, con programas como Código Escuela 4.0 que desarrolla la competencia digital, el pensamiento computacional y la robótica, mientras que en cursos más avanzados se plantean asignaturas específicas con mayores retos.

El CEIP Maestro Félix Santana

Ana Delia Miranda es profesora en el CEIP Maestro Félix Santana de Gran Canaria y emplea recursos educativos trabajados con IA desde el curso pasado. Introdujeron esta herramienta a través de un musical, puesto que generaron los decorados a través de esta plataforma para luego proyectar las imágenes en pantallas. Este curso han vuelto a emplearla para un nuevo musical pero también han decidido introducir esos personajes en el currículo escolar. Así pues, se ha apostado por trasmitir saberes básicos de asignaturas como Lengua, Matemáticas o Inglés a través de los personajes creados con la IA. Los posesivos, los demostrativos o la resta llevada se entienden mejor con estos vídeos, que se adaptan además a todos los niveles educativos.

Miranda ha ido aprendiendo de manera autodidacta para poder desarrollar estos recursos para sus alumnos. «Los jóvenes se encuentran atrapados por la imagen en la actualidad, por lo que estas herramientas están siendo muy potentes para nosotros», celebra la maestra quien asegura que incluso los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo pueden beneficiarse de estos avances. «No creo que sea el enemigo del profesorado», expresa Miranda, quien matiza no obstante que «los alumnos aún no están preparados para emplear la IA en su día a día».