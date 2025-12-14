Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Canarias desactiva la mayoría de alertas tras el paso de la borrasca Emilia y mantiene la precaución en la costa

Los fenómenos costeros continúan en varias islas y Lanzarote y Fuerteventura pasan a prealerta por lluvias y tormentas

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha dado por finalizada este domingo la alerta por vientos, riesgo de inundaciones y nevadas en todo el archipiélago, una vez han remitido las condiciones meteorológicas adversas asociadas a la borrasca Emilia. No obstante, se mantiene activa la alerta por fenómenos costeros en varias islas y se actualiza a prealerta por lluvias y tormentas la situación en Lanzarote y Fuerteventura.

La alerta por vientos quedó desactivada a partir de las 14:00 horas, tras desaparecer las circunstancias que motivaron su activación el pasado viernes. De igual modo, se ha dado por concluido el episodio de nieve, aguanieve y graupel en las cumbres de Tenerife, así como la prealerta en las zonas altas de La Palma y Gran Canaria. También se ha desactivado la alerta por riesgo de inundaciones, al desaparecer el peligro de inundación costera durante las pleamares.

Sin embargo, la alerta por fenómenos costeros continúa vigente en la costa norte y noroeste de Gran Canaria y Tenerife, así como en el litoral norte y oeste de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, debido al mal estado del mar. Según Emergencias, se registra un oleaje combinado de entre 2,5 y 3,5 metros, con mar de fondo del noroeste de hasta 2,5 metros, además de viento del norte con rachas que pueden alcanzar los 49 km/h en altamar. Esta situación comenzará a remitir durante la madrugada del lunes.

Por otro lado, Lanzarote y Fuerteventura pasan a prealerta por lluvias y tormentas, manteniéndose la posibilidad de chubascos débiles, sin descartar episodios puntualmente fuertes y tormentosos. Asimismo, se ha activado la prealerta por riesgo de desprendimientos en La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria, con el objetivo de vigilar posibles afecciones a infraestructuras y viviendas tras las lluvias recientes. Las decisiones se han adoptado siguiendo las predicciones de la Aemet y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos.

