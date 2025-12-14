Adiós a los triángulos: dos semanas para conseguir la baliza V16

Adiós a los triángulos de señalización de avería o accidente en carretera. Después de 26 años desde que entraran en vigor, quedan apenas dos semanas para que dejen de ser necesarios y desaparezcan definitivamente de los maleteros de los vehículos españoles.

Si no lo ha hecho aún, cada conductor dispondrá de algo más de 15 días, concretamente hasta el 1 de enero, para hacerse con una baliza V16. Desde ese día, será el único medio legal de señalización de vehículos inmovilizados.

Disponibles en una amplia variedad de establecimientos –que van desde las grandes superficies hasta los supermercados, las droguerías, los talleres y concesionarios y hasta las oficinas de Correos– los precios de estos dispositivos, que deben incluir la geolocalización y estar homologados, oscilan entre los 30 y los 50 euros de media.

¿Cuál es el objetivo de esta medida que afecta directamente a los dos millones de vehículos que circulan por las carreteras canarias? La Dirección General de Tráfico (DGT) asegura que se trata de una adquisición que mejorará sensiblemente la seguridad de conductores y pasajeros. «Es fundamental recordar que cada año fallecen en España alrededor de 25 personas atropelladas en carretera que habían bajado del vehículo, muchos de ellos mientras intentaban señalizar una avería o colocar los triángulos», recuerdan.

España sigue así, además, la estela de otros países de su entorno como Reino Unido, que directamente ha prohibido que se empleen los triángulos en vías de alta velocidad. Consideran peligroso que los ocupantes tengan que abandonar el coche para colocarlos a distancia suficiente.

La V16, que así se llama el sistema que estará homologado en España, aúna dos mejoras sustanciales: a la mejor visibilidad y la protección de los ocupantes del coche, que ya no deben salir del vehículo y exponerse a ser atropellados, se suma la conectividad. Es lo que los expertos en Seguridad vial conocen como la «visibilidad virtual»: al estar geolocalizada puede ser detectada no solo por los servicios de seguridad sino también por el resto de usuarios de la vía. Esta baliza permitirá avisar a los conductores que circulen por la zona de influencia a través de navegadores, aplicaciones de movilidad y paneles de mensaje variable de que «hay un vehículo parado en la calzada para que adopten las medidas de seguridad pertinentes».

Los vehículos que estarán obligados a llevar la baliza son, en esencia, prácticamente todos: turismos, furgonetas, guaguas, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales. Las motocicletas serán la única excepción aunque, matiza la DGT, «su utilización resulta muy aconsejable por razones de seguridad».

La V16 funcionará de forma autónoma gracias a la tarjeta SIM que tiene integrada. No son necesarios, y esto es importante, ni teléfonos móviles ni aplicaciones externas para poder emplearla. Una vez que se encienda –en caso de avería o emergencia– se colocará en lo alto del vehículo y emitirá de forma automática la ubicación exacta del vehículo a la plataforma DGT 3.0.

Una vez activada, hay que seguir la norma general reflejada en el Reglamento de Circulación: «los ocupantes deberán abandonar el vehículo siempre que exista un lugar seguro fuera de la plataforma de circulación y, en todo caso, deberán de salir del vehículo por el lado contrario al flujo de tráfico sin transitar o permanecer en los carriles o arcenes que conforman dicha plataforma. Si las condiciones de seguridad no permitieran a los ocupantes abandonar el vehículo con seguridad, permanecerán en el habitáculo con el cinturón abrochado».

La baliza debe, por lo tanto, guardarse cargada en la guantera o en otro lugar accesible dentro del coche. Se debe colocar en la parte más alta posible del vehículo, donde será más visible. En el caso de autobuses o camiones, deberá ir en la puerta del conductor.