El Teide se viste de blanco con Emilia, que deja la mayor nevada desde 2016 y cierra accesos por seguridad

Ha tenido que pasar casi un año para que el Teide vuelva a lucir vestido de blanco. Fue la pasada Nochebuena cuando Tenerife se despertaba con una estampa que nunca deja a nadie indiferente, la del pico más alto de España nevado en cada uno de sus rincones; sin embargo, aquella fue una nevada pequeña, que aunque dejó algunas imágenes bonitas, no regaló a los tinerfeños largos días de juegos en las laderas del volcán. Ha tenido que llegar Emilia a Canarias para dar comienzo a la auténtica Navidad con una nevada que se está posicionando como la mayor vivida en la Isla desde el año 2016. Así, el Parque Nacional amaneció este sábado 13 de diciembre con medio metro de nieve, accesos cerrados y temperaturas bajo cero que prometen continuar helando el mercurio durante el día de hoy.

Durante la jornada del sábado se experimentaron temperaturas bajo cero en el Parque Nacional del Teide y la mínima se alcanzó a las 11:00 horas, cuando el termómetro no era capaz de remontar los -2,8º centígrados en Izaña. Asimismo, la racha de viento más fuerte también tuvo lugar a esta misma hora, cuando se registraron hasta 159 kilómetros por hora, dificultando notablemente transitar al aire libre en esa zona que, no obstante, ya había quedado acotada y por la que solo caminaban los servicios esenciales y de Emergencias.

Cierre de carreteras

Así, ya el día comenzaba helado en el Teide, desde donde llegaban numerosos vídeos y fotografías realizados por las personas que habían pasado la noche del viernes día 12 de diciembre al sábado en el Parador. Aunque estaba previsto que Emilia diera un respiro alrededor del mediodía, en zonas de la cumbre tinerfeña comenzó a granizar, lo que hizo imposible que las personas que deseaban acceder a la cumbre pudieran hacerlo. No en vano, el Cabildo de Tenerife decidió cerrar todos los accesos al Teide desde las seis de la tarde del pasado viernes, una situación que al menos se mantendrá sin cambios a lo largo del día de este domingo. En concreto, permanecen cerradas las TF-21, la TF-24 por la Esperanza, así como las subidas desde el sur, en Arafo, Vilaflor y Chío.

Así, a las temperaturas bajo cero, las fuertes rachas de viento y el medio metro de nieve se sumaron hasta cinco centímetros de hielo en la zona del Portillo, por lo que la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, insistió durante toda la jornada en que los tinerfeños no deben acceder bajo ningún concepto a la cumbre, mientras los operarios ya trabajan para acondicionar los accesos y que estos reabran en cuanto sea totalmente seguro para la circulación.

Mayor nevada

Tenerife lleva casi diez años sin vivir una nevada de la magnitud de la que ha dejado a su paso Emilia. La última de estas características tuvo lugar en el mes de febrero de 2016, que se prolongó durante cinco días consecutivos y que a su vez se situó entre las diez mayores de la Isla desde el año 1925. Precisamente aquel año contó con algunos episodios importantes relacionados con la nieve en Tenerife y que no se habían vuelto a repetir hasta que, el viernes, la borrasca Emilia se dejó notar en Canarias.

Nieve en el Teide el sábado 13 de diciembre de 2025 por la borrasca Emilia / El Día

En este sentido, la presidenta Rosa Dávila avanzó que la nieve que ha caído en las últimas horas en el Parque Nacional del Teide, «probablemente durará semanas», por lo que llamó a «la calma, la tranquilidad y la prudencia» a los tinerfeños, que seguro que van a tener tiempo suficiente para disfrutar de este fenómeno de la naturaleza durante varias jornadas, cuando los accesos a la cumbre puedan reabrirse. Dávila avanzó que durante la noche del sábado se esperan nuevas nevadas y que será el domingo por la mañana cuando los operarios de Carretas puedan evaluar la situación para calcular cuánto tiempo será necesario para acondicionar las vías y garantizar la seguridad del tráfico rodado. «Probablemente llevaremos a cabo un dispositivo nevada para poder acceder al Teide desde La Orotava y bajar por el sur», avanzó la presidenta, quien apuesta por un sentido único de acceso para que toda la población pueda disfrutar de la maravillosa estampa del Teide cubierto de nieve, una situación que esperan que se prolongue durante al menos una semana o diez días.

Desprendimientos

A pesar de que las carreteras se mantienen cerradas al tráfico, se han sucedido las incidencias en los accesos al Teide en las últimas horas, puesto que ha habido desprendimientos y caída de árboles, entre otros sucesos. No obstante, los quitanieves comenzaron a trabajar ya durante este sábado y harán lo propio en esta jornada dominical ya que durante la noche nevó copiosamente, tal y como estaba previsto.

«Indudablemente, una nevada en el Teide constituye un elemento de especial belleza y relevancia para Tenerife», expresaron trabajadores del Cabildo de Tenerife, quienes no obstante insistieron en que estos acontecimientos no se pueden convertir en una «situación de riesgo» para la ciudadanía. En este sentido, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez, avanzó que «la nieve se mantendrá la durante bastantes días en nuestro Parque Nacional, por lo que no es necesario poner en riesgo la vida ni la protección de las personas, y no solo de la ciudadanía, sino también de todos los equipos de Emergencias que ya están trabajando en las carreteras tinerfeñas, precisamente para que no haya ningún incidente y para que podamos regresar a la normalidad lo antes posible».