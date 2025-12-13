El espectáculo de los libros por Navidad

El año que expira vuelve a legar el pretexto de compartir balances y retrospectivas, en este caso, de las lecturas que nos arañaron el corazón, y el criterio común que permanece invariable en la sucesión de calendarios es la certeza de que «leer es un acto de resistencia», como reivindica Irene Vallejo en esa enciclopédica carta de amor a los libros que es El infinito en un junco (Siruela, 2019). Y perseverando, un año más, en la idea de que confinar en una categoría o subgénero la «literatura o letras canarias» deforma el espejo de la realidad, dada la enorme diversidad de miradas, estilos y formas literarias que germina cada año en este Archipiélago, también es un ejercicio de visibilización, apoyo y justicia literaria poner la lupa en las obras más originales que florecieron en esta tierra fértil de historias e ideas, y cuya selección, que se desgrana a continuación, atesora inmersiones diversas en las aguas de la poesía, ensayos, antologías, libros de arte, biografías o bitácoras para nadadores sin flotadores ni miedo a las profundidades.

Han cantado bingo - Lana Corujo / Efe

Lana Corujo - Reservoir Books. 17,95 €

La escritora e ilustradora lanzaroteña se interna por primera vez en el terreno de la novela hundiendo sus pies en el rofe negro de su isla , donde conjura los fantasmas de la infancia, el tiempo detenido en que las abuelas juegan al bingo en el garaje de la vecina, mientras dos niñas se escabullen por la puerta del patio para correr hacia la pared del volcán. Un debut hiriente y poético que golpea y embebe como una partida contra nosotras mismas.

Algunos días - Acoidán Méndez / La Provincia

Acoidán Méndez -Plasson & Bartleboom.19,90 €

En un ejercicio de metaliteratura tan delicado como lúcido, Acoidán Méndez teje una novela hacia adentro que se estructura como un diario de las vivencias diarias de su protagonista y álter ego Telmo. Bajo el principio de Sigrid Nunez que aflora a comienzos del libro: «Más que escribir sobre lo que sabéis, escribid sobre lo que veis», Algunos días reivindica el poder de lo cotidiano como mirada literaria.

Jacintos y galletas - Tina Suárez Rojas / La Provincia

Tina Suárez Rojas -Ediciones La Palma. 11,54 €

La poeta grancanaria, uno de los nombres imprescindibles de las letras españolas, se asoma al abismo y silencio del duelo para alumbrar su poemario más personal en un bellísimo homenaje a su madre. «Está la casa vacía / tan desguarnecida de ti que he dejado / jacintos y galletas frente a tu retrato. / Tal vez la poesía se quede por un tiempo / si logro conjurarla», recoge su poema Pórtico dentro de este conjunto poético en el que conviven la pérdida irreparable, la belleza de las palabras y el alivio de la poesía.

Del vicio solitario y del deseo de compaña nueva - Federico J. Silva / La Provincia

Federico J. Silva - Editorial Averso. 11,54 €

Este hipnótico título aloja entre sus tapas 30 años de praxis poética del escritor grancanario, en cuyas páginas desfilan las claves de su estilo propio de experimentación lingüística, investigación idiomática, metaliteratura, diálogo intertextual pero iconoclasta con la tradición, mirada irónica o sarcástica sobre la condición humana y la irrenunciable concepción del poema como obra verbal de ficción.

Deseo y la tierra (seguido de Escribir?) - Aida González Rossi / La Provincia

Aida González Rossi - Libero Editorial. 12,00€

El joven sello independiente Libero rescata y relanza bajo una preciosa cubierta volcánica el primer poemario de la escritora tinerfeña, columnista de LA PROVINCIA. «Lo escribí a los 22 años cuando estaba obsesionada con The Smiths y la tristeza lánguida aburrida retostada que deja la salida de la adolescencia». Le sigue el ensayo Escribir?, que vio la luz al abrigo de la colección Canarias en Letras de la Fundación Mapfre Canarias, donde la autora muestra las costuras de su proceso creativo. Dos caras y tiempos de un mismo talento afilado.

La herencia de Araus - Hermanos Millares Cubas / La Provincia

Hermanos Millares Cubas -Ediciones del Cabildo de Gran Canaria. 16,00 €

La tercera entrega de la colección Dramaturgias Insulares del Departamento de Ediciones de la corporación incluye la obra teatral inédita La herencia de Araus, escrita en 1902 por dos de los grandes renovadores de las artes escénicas en Canarias de principios del siglo XX, los hermanos Luis (1861-1925) y Agustín (1863-1935) Millares Cubas, con una amplia introducción y notas de la escritora Selena Millares.

Inocencia salvaje: las niñas jarrapas de Andrea Abreu - Sandra González Reina / La Provincia

Sandra González Reina - Mercurio Editorial. 15,00 €

Después del deslumbramiento que cegó a miles de letraheridas envueltas en la brumasera melancólica de Panza de burro, esta ilustradora y filóloga decide cruzar «la puerta grande que abrió Andrea Abreu a todos los jóvenes creadores de la literatura escrita en Canarias» para desmenuzar y ahondar en los mimbres de esta novela de acento isleño traducida a más de 20 lenguas.

Quizá es todavía - Silvia R. Court / La Provincia

Silvia R. Court - Editorial La Literaria. 17,00 €

El nuevo sello editorial isleño creado por la filóloga y docente Zaradat Domínguez inaugura su vuelo con esta novela de la escritora Silvia R. Court, que reconstruye la historia del poeta húngaro Miklós Radnóti, una de las voces más destacadas de la lírica moderna húngara, asesinado por los nazis a finales de la Segunda Guerra Mundial. La novela incluye, además, una selección de sus poemas.

366 pasos - Santiago Gil / La Provincia

Santiago Gil - Mercurio Editorial. 14,82 €

El prolífico escritor Santiago Gil firma un ejercicio de estilo que consiste en un original calendario literario con aforismos o reflexiones breves para cada día del año inspiradas, como el grueso de su literatura, en la poética de la cotidiano. La correspondiente al 1 de enero de 2026 dice así: «La civilización comienza cuando construyes tu propia pirámide».

Sin palmeras no hay paraíso / La Provincia

Varios autores - Santanasantana. 25,00 €

Este ensayo gráfico o libro de artista, cuyo viaje embarca a creadores y escritores como Andrea Alvarado, Ampi Aristu, Arico, Carmelo Vega, Daniel L Fleitas o Jonay PMatos, encierra una reflexión colectiva artística y crítica sobre el significado, connotaciones e impacto de la palmera como icono del paraíso isleño, que, en el fondo, sirve como pretexto para debatir en sus páginas sobre las diferentes problemáticas que atraviesan actualmente las islas Canarias.

El hombre invisible - Luis Rivero / La Provincia

Luis Rivero - Mercurio Editorial. 9,88 €

Con su característico estilo sencillo y cercano, Luis Rivero, colaborador en las páginas de este suplemento, construye un mundo o submundo de seres fantásticos o imaginarios que se mueven en la frontera interdimensional de los universos paralelos, de espíritus que vagan atrapados en el tiempo sin ser conscientes de ello y cuyo enigma alojan las páginas de este conjunto de regalos.

Una red pintada con palabras - Félix Hormiga / La Provincia

Félix Hormiga - Mercurio Editorial. 16,00 €

Este 2025 despidió el 1 de diciembre al escritor lanzaroteño Félix Hormiga, referente indiscutible de la literatura escrita en las islas, que deja tras de sí un vasto legado literario, en la promoción y defensa del patrimonio cultural de su isla natal. Sus últimas palabras, recogidas en este volumen de microrrelatos y aforismos, constituyen el mejor homenaje a su memoria.