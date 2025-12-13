Canarias será actor clave en el avance de la Economía Azul en Colombia

La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Economía e Internacionalización, ha concedido una subvención a la Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete) para desarrollar el proyecto “Conectando Colombia: Alianzas Canarias-Colombia para la capacitación técnica y el desarrollo empresarial sostenible”. La ayuda, que se otorga por razones de interés público y económico, está enmarcada en la línea “Fomento de proyectos en internacionalización” y constituye un objetivo estratégico para reforzar la presencia de Canarias como actor clave en la Economía Azul, especialmente en los ámbitos de astilleros, soldadura y tecnología industrial, conectando la experiencia canaria con uno de los polos navales más relevantes de Latinoamérica.

Formación especializada

Según la Orden de concesión, “Conectando Colombia” nace para potenciar la capacidad de Canarias como proveedor de formación técnica especializada, transfiriendo conocimiento y modelos pedagógicos avanzados hacia instituciones colombianas. El proyecto se articula a través de un completo programa de formación de docentes en competencias técnicas, complementado con sesiones transversales sobre igualdad y sostenibilidad, prácticas en empresas y masterclass impartidas por especialistas internacionales. Este enfoque permite consolidar el posicionamiento de Femete y del tejido industrial canario como referentes en capacitación profesional vinculada al sector naval, reforzando su valor añadido en mercados internacionales.

ODS, reputación y sinergias

Al mismo tiempo, la resolución destaca que la iniciativa se alinea directamente con los ODS 4, 5, 8 y 9, al reforzar el compromiso de Canarias con la formación de calidad, la igualdad, el empleo decente y el desarrollo industrial sostenible. Además, sitúa al archipiélago como un socio solvente y responsable en la cooperación internacional, fortaleciendo la reputación institucional y empresarial que aportan el Gobierno de Canarias y Femete.

A su vez, el proyecto integra una misión empresarial en Cartagena de Indias (a la que podría añadirse Bogotá), destinada a generar contactos estratégicos, abrir oportunidades de negocio, favorecer alianzas y facilitar que las empresas canarias identifiquen áreas de cooperación y expansión en el ecosistema industrial colombiano. Esta actividad incluirá visitas a astilleros, encuentros empresariales y la organización de un evento sectorial para fomentar los contactos y la cooperación. A través de esta acción, el proyecto aspira a producir retornos empresariales concretos, impulsando acuerdos, transferencias técnicas y la consolidación de relaciones bilaterales que fortalezcan la competitividad del sector metalúrgico y tecnológico de Tenerife.

“Una oportunidad estratégica”

Tras conocer la concesión del proyecto, el presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez, subraya que “es una oportunidad estratégica que refuerza la proyección internacional de nuestras empresas y consolida a Canarias como un referente en formación especializada vinculada al sector naval y metalúrgico”.

Jiménez resalta que “la combinación de la misión empresarial con un programa de formación de formadores permitirá obtener sinergias de gran valor. Por un lado, abrimos puertas comerciales en un mercado latinoamericano clave. Por otro, exportamos conocimiento y metodologías avanzadas que fortalecen nuestra reputación y generan retornos empresariales sostenibles”.

El dirigente de Femete concluye: “Este proyecto impulsa nuevas oportunidades de expansión para el tejido industrial canario, a la vez que demuestra que nuestra comunidad autónoma puede liderar iniciativas de impacto en capacitación técnica, cooperación internacional y desarrollo sostenible”.