Alfonso Cavallé: "Hubo generaciones que comenzaron con mucho y solo supieron dilapidarlo"

¿Están notando las notarías un mayor volumen de trabajo por el incremento en la tramitación de herencias?.

Hubo un incremento por razones lógicas en 2021 tras la pandemia, y se llegó a un número aproximado de 367.000 herencias. En estos últimos años se ha mantenido un número aproximado de entre 350.000. Las cifras del 2025 las sabremos a comienzos de año, pero no creo que difieran grandemente de los años anteriores.

¿Son las herencias más sustanciosas conforme pasan los años?, es decir, ¿constatan las notarías que las familias transmiten ahora más patrimonio que antes?

Los bienes que se heredan nos dan la pista de cuál ha sido la realidad económica del fallecido a lo largo de su vida. En épocas de prosperidad y bonanza económica se suele acrecentar el patrimonio que pasará los hijos. Por el contrario, en épocas de crisis puede incluso encontrarse con situaciones de deudas. De ahí que los últimos años hayan abundado las renuncias de herencia, en especial tras la crisis financiera que se inició en el año 2008. Por ello varía mucho el contenido de la herencia en función del patrimonio dejado lo que abarca toda la existencia de la persona.

¿Qué se puede esperar que ocurra en el futuro?

El futuro dependerá del presente. Si los padres son capaces de consolidar un patrimonio tendrán que dejarle a sus hijos, pero se olvida que la mayor herencia que se puede dejar a un hijo no son propiedades, es una buena educación en conocimiento y en virtudes, tales como es el esfuerzo y el trabajo. En esto el ambiente familiar juega un gran papel. Hubo generaciones que empezado de cero lograron crear un buen patrimonio y otras que comenzando con mucho solo supieron dilapidarlo.

¿Cuánto dura el proceso de tramitación de una herencia?

Depende. Si existe conflicto entre los herederos el proceso se puede alargar mucho e incluso terminar en la vía judicial. Si, como es lo normal, no existe conflicto todo el proceso puede durar un tiempo que es breve y que irá función de la diligencia que pongan los herederos en recopilar la información necesaria para efectuar la escritura de partición y adjudicación de herencia. El proceso se ve facilitado cuando existe testamento y sobre todo si el causante dejó las cosas ordenadas, es decir, si tenía escrituras de propiedad de propiedad. Si no hay testamento, habrá que acudir a la declaración de heredero que hoy se ha agilizado grandemente, ya que se efectúa en la notaría. Si no tenía la causante documentación de sus propiedades o no la tenía actualizada los herederos necesitaran más tiempo para ordenarla, arreglarla y elaborarla.

¿Son habituales las disputas familiares o lo más común es que haya acuerdo entre los legatarios? ¿Son más habituales en familias con menor patrimonio o en aquellas que tienen más?

Afortunadamente, los conflictos son menos que las situaciones de armonía. Las dificultades, los enfrentamientos y las disputas derivan fundamentalmente de aspectos muy personales: envidia, celos, codicia, odio y rencores mantenidos durante años que se manifiestan bruscamente en el tras el fallecimiento del familiar. Esto no depende tanto del volumen de patrimonio, sino de las personas que van a heredar.

¿Se hacen cada vez más testamentos o es una tarea que se deja pendiente? ¿Qué efectos puede tener no hacerlo?

Cada vez es mas frecuente otorgar testamento a edades tempranas. En España es habitual otorgar testamento. Existe una gran cultura testamentaria cada año se autorizan aproximadamente unos 750.000 testamentos, que es una cifra importante si la comparamos con otros países. La intervención del notario es garantía de libertad del testador, actúa como asesor, garante del ejercicio libre e informado la voluntad testamentaria y de la legalidad. No hacer testamento tiene el inconveniente de retrasar y dificultar la sucesión a los herederos y de no dejar previstas muchas consecuencias, patrimoniales o incluso personales como, por ejemplo, fijar medidas de protección para hijos menores o con discapacidad.

¿Qué implicaciones sociales cree que va a tener esa transferencia de riqueza de unas generaciones a otras?

La transferencia de patrimonio de una generación a otra es mucho menor en importancia que la educación que se haya dado a los hijos. Un hijo consciente de que debes esforzarse para salir adelante tendrá mejor futuro que uno que se le haya acostumbrado a recibirlo todo gratis. El primero progresará y el segundo es cuestión de tiempo que acabe dilapidando el patrimonio recibido de los padres.

Hay quien dice que esa transmisión de riqueza ahondará todavía más en las diferencias sociales en el futuro, ¿está de acuerdo?

No. Lo que ahonda las diferencias entre un país y otro, insisto, es la mejor o peor educación que se deje a la futura generaciones. En las notarías es frecuente ver como personas con orígenes muy humildes, dejan una herencia a sus hijos y otros que parecía que lo tenían todo fácil, porque tenía habían recibido patrimonio de sus padres, acaban dejando deudas.

¿Cree que con la subida de precios de la vivienda y la situación de los salarios a las generaciones más jóvenes no les va a quedar otra que esperar a recibir una casa de sus padres o familiares?

En mi opinión un factor muy relevante en esta subida de los precios ha sido la continua disminución en la construcción de viviendas de promoción pública y de protección oficial. En la década de los 80 y 90 era abundante la producción de vivienda protegida, con miles de viviendas construidas cada año bajo distintos programas estatales y autonómicos. Esta tendencia comienza a disminuir a partir del 2000, con el boom inmobiliario. La tendencia llega a mínimos a partir del año 2010 y solo de una manera tímida se va recuperando en los últimos años, pero sin comparación con la época anterior a la crisis. Esta falta de oferta de vivienda pública tiene como consecuencia la disminución de la oferta y el aumento de los precios y, sin duda, los más perjudicados son los jóvenes para los que el acceso a la vivienda, en alquiler o en propiedad, se convierte en un reto difícil.

¿Están notando el efecto de la bonificación en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones que recuperó el Gobierno de Canarias en 2023?

Si, la fiscalidad afecta muy directamente, especialmente en las donaciones, que dependen de la voluntad del donante y donatario. Si sube la presión fiscal se desanima a los ciudadanos y dejan de hacerlas. Por el contrario, en las herencias influye poco, ya que el hecho del fallecimiento no depende de la voluntad.

Respecto a las donaciones, ¿están registrando también un incremento?

Las donaciones han aumentado en los últimos años, pasando de 175.000 en el 2021 a casi 200 mil en el 2024. Hay una clara subida de las donaciones en 2024 respecto de años anteriores, subida que en mi opinión se ha mantenido en 2025, dato que sabremos con exactitud a comienzos de año. El aumento de 2024 podría responder a factores como cambios en la fiscalidad, anticipación de herencias o necesidad de ayuda familiar.

¿Cuáles son las más habituales? Ante la crisis de vivienda que existe en el Archipiélago, ¿se han incrementado las donaciones de casas de padres a hijos?

Las que cada vez son más frecuentes son las donaciones de dinero, en muchos casos a fin de ayudar a los hijos en la adquisición de su primera vivienda.

¿Cuál es ahora mismo la situación de las notarías en Canarias? ¿Hay suficientes para atender la demanda?

La fijación del número y la ubicación de las notarías la corresponde al Estado, para ello se tienen en cuenta criterios como son la cercanía y proximidad del servicio notarial al ciudadano, el volumen de trabajo de cada Notario, que ha de ser suficiente para que goce de una independencia económica y que no exceda de lo razonable para cumplir su función con total corrección. Periódicamente se revisa la cifra y la ubicación de las notarías, en función de múltiples parámetros. La experiencia internacional demuestra que tan malo puede ser un exceso como un defecto de plazas, ya que ambos afectan a la calidad y seriedad del servicio. En mi opinión en España y en Canarias se está prestando un servicio notarial de alta calidad y a unos costes muy inferiores a la mayoría de los países de nuestro entorno europeo y también iberoamericano.

¿Cree que los notarios son unos grandes desconocidos para la sociedad?

El notario, decía un conocido juez, es el magistrado de la paz. Su ámbito de actuación es el de la justicia de la normalidad, en la que no hay contienda y con ella se evitan los conflictos, por lo que las relaciones jurídicas se desarrollan con naturalidad y con respeto a las normas. Si ponemos un ejemplo, el notario actúa en el campo de la medicina preventiva, evitando que se pierda la salud, a diferencia de la del juez, que actúa como el médico cuando aparecen las patologías y enfermedades. Esto tiene una consecuencia: la función notarial suele pasar desapercibida, ya que cuando las relaciones jurídicas se desarrollan con normalidad, evitando que surjan conflictos, no se llama la atención. Al notario le pasa como al árbitro de un partido de fútbol, si hizo bien su papel, al finalizar el partido nadie habla del árbitro. La función del notario es crear un clima de paz y justicia que facilite la vida a los ciudadanos y contribuya al desarrollo económico y social.