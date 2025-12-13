Los aeropuertos canarios registran siete cancelaciones y un desvío por la borrasca Emilia
El mal tiempo afecta a las conexiones en los aeropuertos de La Palma, La Gomera y Tenerife Norte, además del desvío de un vuelo desde Madrid
Santa Cruz de Tenerife
Las condiciones meteorológicas que afectan a Canarias a causa de la borrasca Emilia este sábado, que trae precipitaciones intensas y fuertes vientos, han ocasionado la cancelación de siete vuelos interinsulares, así como el desvío de un vuelo hacia Tenerife Norte y procedente de Madrid, según ha informado Aena a Europa Press.
En concreto, se han producido cuatro cancelaciones en el Aeropuerto de La Palma, dos en el de La Gomera y una última en el Aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos, todos ellos interinsulares.
A estas cancelaciones se suma el desvío de un vuelo con destino a Tenerife Norte y procedente de Madrid.
