La teleasistencia llegará al triple de mayores en Canarias para evitar sustos en el domicilio

La teleasistencia avanzada llegará a los hogares de 20.000 mayores canarios para evitar que sufran accidentes dentro del domicilio. Este servicio gratuito, que hasta el mes pasado apenas llegaba a unas 6.000 personas en todo el Archipiélago, está experimentando una revolución; no solo llegará a más usuarios, sino que también ofrecerá un servicio más completo que permitirá incluso saber si el usuario ha ido al baño o si lleva tiempo sin abrir la nevera.

Detectores de humo o gas, sensores de movimiento, relojes con geolocalización que alertan en caso de caídas o movimientos bruscos y una especie de consola que les mantiene conectados a un servicio de asistencia 24 horas y que funciona por voz. Todo este entramado de dispositivos se utilizará con un mismo fin: lograr que los séniors isleños envejezcan de forma segura y en sus hogares, dejando las plazas residenciales para aquellos casos en los que el deterioro sea más avanzado.

Con la incorporación de estas tecnologías, el servicio de teleasistencia de Canarias dará un notable salto cualitativo. El botón de emergencia era el eje central –y prácticamente el único dispositivo– del modelo anterior, una herramienta que no permitía ir más allá del simple aviso cuando se producía una caída y que solo actuaba ante emergencias. El nuevo sistema, en cambio, permite anticipar riesgos, observar patrones, detectar cambios, adelantarse a las crisis y acompañar al usuario después de un ingreso hospitalario, con comunicación directa entre los servicios sociales, el ámbito sanitario y el 112.

Instalación progresiva

El pasado mes de noviembre, la Consejería de Bienestar Social del Gobierno autonómico comenzó la instalación progresiva de estos sistemas, que se realizará en tandas de unos 2.000 hogares por mes. Una vez concluida esta primera fase, calculan que cerca de 20.000 mayores tendrán acceso a este servicio. Los responsables de realizar las valoraciones y los programas de atención individual (PIA) de dependientes serán quienes determinarán qué solicitantes tienen derecho a la teleasistencia. Cada alta en teleasistencia va acompañada de una evaluación social y funcional de la persona para ajustar qué dispositivos necesita, qué tipo de seguimiento requiere y con quién hay que coordinarse en caso de alerta.

El viceconsejero Francis Candil señala que es un servicio pensado, sobre todo, para aquellas personas a las que se le haya reconocido el grado I, es decir, que conservan parte de su autonomía personal y que solo necesitan ayuda intermitente. En algunos casos, también podría ser un apoyo útil para los mayores con grado II, pero nunca para aquellos con una gran dependencia (grado III).

Municipios rurales

Además permitirá garantizar la atención en todos los municipios del Archipiélago, incluidos los rurales y dispersos, gracias a una infraestructura pública de conectividad y dispositivos que ya se están distribuyendo a través de la Dirección General de Dependencia.

Este ambicioso proyecto conlleva una inversión –procedente de los fondos europeos Next Generation– que ronda los 30 millones: 22,7 destinados a la adquisición de equipos tecnológicos y 7 millones para el propio servicio de atención. «Algunos dispositivos se están usando por primera vez en el mundo y, desde luego, en España», destacó Candil.

Apostar por los cuidados en el hogar

El Archipiélago está cambiando la forma en la que cuida a sus mayores. La intención es alejarse cada vez más de las grandes residencias y, en su lugar, optar por la atención en el propio hogar y por la vida en comunidad de este colectivo, que representa casi el 20% de la población total de las Islas.

Según argumentó el viceconsejero, este servicio es una pieza clave para el futuro de los cuidados, ya que permitirá que los mayores puedan permanecer en sus domicilios con seguridad y acompañamiento.

Aunque el mayor viva solo, al otro lado del teléfono encontrará siempre a un profesional especializado en intervención psicosocial y en gestión de emergencias en remoto. En concreto, la empresa Atenzia será la encargada del servicio de teleasistencia.

En estos momentos, el equipo de Bienestar Social también trabaja en una tarea previa a la instalación: preparar al mayor para que en su casa se cuelen estos aparatos desconocidos. «Son muy intuitivos, pero aun así, hay un acompañamiento previo, primero se habla con ellos y se hace una visita a la vivienda donde se ha recomendado el uso», explica.